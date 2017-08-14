 بالفيديو..الإطاحة ببائع يغش في الفاكهة بالطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 22 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 14 أغسطس 2017 ميلاديا

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بالفيديو..الإطاحة ببائع يغش في الفاكهة بالطائف

المناطق_عادل الزهراني

تمكنت أمانة الطائف ممثلة في بلدية الهدا الفرعية من ضبط بسطة الفاكهة التي مارست عملية الغش التجاري في بيع فاكهة الرمان، وذلك عطفاً على ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع لأحد المواطنين يشير فيه إلى تعرضه للغش التجاري في سوق الفواكه بعقبة الهدا، وذلك من خلال وجود أجزاء فارغة في كرتون الرمان، ويكشف المقطع وجود كرتونين فارغين أسفل العبوة، وتم ضبط البسطة ومصادرة عبوات فاكهة الرمان المغشوشة والتي اتضح أن كافة العبوات بها نفس التجاوزات، وسيتم اتخاذ الاجراءات النظامية الصارمة تجاه صاحب البسطه.

وكان أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل قد وجه بضرورة التأكد مما جاء بالمقطع، وتطبيق العقوبات الرادعة بحق كل من يثبت أنه يقوم بمثل هذا التلاعب والغش التجاري، فقد قام مراقبو بلدية الهدا الفرعية بالوقوف على سوق الفواكه الموسمية بعقبة الهدا، وتنفيذ حملة تفتيشية شاملة على كافة المحلات والبسطات والمستودعات، وجرى ضبط مخالفات في نظافة الموقع، وبعض الملاحظات للاشتراطات الصحية، وتم على الفور اتخاذ الاجراءات النظامية وفق لائحة الجزاءات البلدية.

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