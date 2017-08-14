توقيع اتفاقية شراكة بين أدبي جدة وجمعية المِشْورة الاجتماعية غدا

انطلاقاً من الرؤية المشتركة للنادي الأدبي الثقافي بجدة وجمعية المشورة الاجتماعية بجدة بنشر الثقافة وتنميتها في الفكر المجتمعي في شتى المجالات المعرفية والفكرية والبيئية والسعي لدعم الشباب يوقع أدبي جدة إبرام اتفاقية تعاون مشترك بينهما غدا الثلاثاء ٢٣ من ذي القعدة في مقرّ النادي الأدبي في تمام الساعة الثامنة مساء ويمثل النادي في التوقيع الأستاذ الدكتور عبد الله بن عويقل السلمي رئيس مجلس أدارة أدبي جدة وكما يمثل الجمعية الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن سليمان أبوداود.

يُذكر أن نادي جدة الأدبي نجح في توقيع مجموعة من الشراكات مع جهات مختلفة ليتمكن من تنفيذ برامجه.