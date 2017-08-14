 بالفيديو: مواطنة تتنجو من القتل على يد زوجها وصديقه..تطالب المحكمة بإنصافها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 22 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 14 أغسطس 2017 ميلاديا

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بالفيديو: مواطنة تتنجو من القتل على يد زوجها وصديقه..تطالب المحكمة بإنصافها

بالفيديو: مواطنة تتنجو من القتل على يد زوجها وصديقه..تطالب المحكمة بإنصافها
المناطق_متابعات

تحدثت الزوجة هاجر الحربي التي نجت من الموت بأعجوبة بعد أن حاول زوجها قتلها بمساعدة صديقه ، حيث روت تفاصيل الحادثة المأساوية التي تعرضت لها.

وقالت هاجر الحربي أن زوجها سكب عليها البنزين بعد أن كبلها بسلاسل حديدية بمساعدة صديقه الذي أحضره للمنزل محاولا قتلها، بسبب خلافات بينهما، وشكه في سلوكها.

وأضافت  أن الجهات المعنية تابعت القضية في المحكمة الشرعية حينها وقضت بسجن زوجي سنة وسبعة أشهر مع الجلد.

وتساءلت الزوجة الناجية من الموت : لا أعرف لماذا نجا صديقه من العقوبة ؟ ولماذا رفضت التقارير الطبية التي تؤكد تعرضي لحروق كبيرة؟ ولماذا لم يتم تعويضي ماديا بحجم الكارثة ؟ ولماذا خفف عليه الحكم ؟ ومن يتحمل تكاليف علاجي التي تستمر لسنوات؟

وطالبت هاجر بإعادة محاكمة زوجها وصديقه اللذين تهجما عليها في منزلها بنية قتلها – حسب تصريحها-، وتعويضها عن كلفة علاج جراحات التجميل التي وصلت حتى اللحظة 300 الف ريال وفق تقارير طبية بحسب ما نشرت صحيفة عكاظ
ومن جانبه علق رئيس المحكمة في رابغ القاضي عبدالله الصاعدي على طلبات الزوجة بقوله: إن القضية يكتنفها الحقان العام والخاص.
وأوضح الصاعدي بقوله: ففي العام يعزر المتهم على فعلته النكراء وعلى النيابة العامة مهمة طلب إيقاع أشد عقوبات التعزير عليه “القتل” لأن الجاني قصد قتل الضحية بجناية الإحراق، كما أن الجاني فوت على الضحية فرصة الاستمتاع بحياتها إذ ستظل طوال عمرها تعاني من اثار الإعتداء.
وفي الحق الخاص فإن الزوجة لها حق طلب الدية عن كل عضو تعطل بسبب الجناية ، وبالنسبة للحروق فمن حقها المطالبة بأرش الجناية وهو تعويض مالي يقدره أهل الإختصاص ولها أن تطالب بالتعويض المادي نتيجة الإيذاء النفسي.

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