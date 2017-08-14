خلال جولة “المناطق” في العوامية .. المسورة آمنة

رافقت صحيفة “المناطق” الوفد الإعلامي الذي نظمته وزارة الثقافة والإعلام لزيارة بلدة العوامية و حي المسورة يوم أمس الأحد للوقوف على مجهودات الحكومة في عمليات التطهير و التطوير القائمة، حيث تمكنت السلطات الأمنية السعودية من بسط سيطرتها على حي المسورة ببلدة القطيف شرقي البلاد، الذي شهد عدة مواجهات مع عناصر إرهابية وتخريبية في الفترة الماضية. حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

ويقطن حي المسورة ما يقارب 8 آلاف أسرة، تم إخلاؤهم جميعا قبل البدء بتنفيذ أعمال الإزالة والهدم، وإعطاء الأهالي مهلة كافية للإخلاء بعد إتمام عملية تثمين منازلهم القديمة.

وشهد حي المسورة تجاوزات عديدة ، قام بها إرهابيون وتجار مخدرات وأسلحة على رجال الأمن وعمال أمانة المنطقة الشرقية، الذين كانوا باشروا عملهم في هدم منازل الحي القديم، تمهيداً لتشييد حي نموذجي ومنازل حديثة. وكانت عناصر التخريب تستخدم الحي للاختباء من قبضة الأمن، فضلا عن إحداثهم خسائر عدة، أسفرت عن استشهاد عدد من رجال الأمن. حسب الوكالة الرسمية.

وانتشرت في الحي مدرعات وسيارات مصفحة تابعة للدوريات الأمنية، خاصة في بلدة العوامية، وحي المسورة بشكل خاص، ما بعث حالة من الاطمئنان في نفوس العمال التابعين للأمانة، و دفعهم لمواصلة عملهم في هدم ما تبقى من منازل الحي القديمة.

وتعرض العمال لهجمات مسلحة من الإرهابيين في وقت سابق، لإرغامهم على وقف مشروع الأمانة بهدم المنازل القديمة الآيله للسقوط و الأزقة الضيقة، التي كان الإرهابيون يتخذونها أوكاراً لهم.

وكانت أمانة المنطقة دشنت مشروع تطوير حي المسورة وإعادة بنائه من جديد. وقامت الجهات المعنية بتأمين مساكن بديلة لسكان الحي، حيث قدرت أمانة الشرقية حجم التعويضات لمنازل الحي بأكثر من 800 مليون ريال ، وقالت الأمانة إن أعمال إزالة المباني في الحي مستمرة ، وإنه سيتم البدء في تنفيذ مشروع التطوير لحي المسورة بعد الانتهاء من إزالة جميع المباني، التي يبلغ عددها 488 منزلاً.

من جهته ألتقت “المناطق” بعدد من رجال الأمن الذين تمتلكهم الروح العالية للدفاع عن أرض الوطن مبادرين لهذه الغاية النبيلة غير هيَّابين ولا مترددين، وقالوا : أرواحنا فداء للوطن العزيز، وأما الإرهابيين فنحن لهم بالمرصاد على كل شبر من أرض وطننا العزيز.