بحث وضع برنامج تحفيزي لتوظيف أبناء وبنات أسر الشهداء

التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية د. علي الغفيص يوم أمس الأحد، في مقر الوزارة بمدينة الرياض، رئيس مجلس إدارة جمعية ذوي شهداء الواجب سعود العويس وعدد من مسؤولي الجمعية.

واطلع الغفيص خلال الاجتماع على أبرز المسارات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين والأهداف المستقبلية التي تعمل عليها، وتعميق الشراكة بين الوزارة والجمعية بما يخدم شريحة هامة من المجتمع وهم أسر شهداء الواجب.

وبحث اللقاء عدد من الموضوعات من أبرزها وضع برنامج تحفيزي لتوظيف أبناء وبنات أسر الشهداء، بالإضافة إلى دعم أبناء شهداء الواجب ببرامج ومسارات تدريبية وتهيئتهم إلى سوق العمل، إلى جانب دراسة حالة أسر الشهداء ومدى استفادتهم من مختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة لعملائها. حضر اللقاء وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم الديني، ومن الجمعية عضو مجلس الادارة المستشار القانوني أحمد المحيميد، وعضو مجلس الادارة الدكتورة سارة العبدالكريم، والمدير التنفيذي للجمعية إبراهيم البرغش.