بالفيديو: عمل إنساني يقدمه مقيم هندي لمسنة سعودية يثير الإعجاب والعنصرية في آن واحد

:تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو قام بتصويره أحد المواطنين يظهر لمسة إنسانية يداوم عليها شاب هندي يقيم في المملكة.

حيث أظهر الفيديو قيام الشاب بانتظام بتوصيل سيدة مسنة إلى المستشفى لمدة عامين لإجراء غسيل الكلى وانتظارها حتى يعيدها لمنزلها بدون أي مقابل.

وتذهب السيدة ثلاث مرات أسبوعيا للمستشفى ، كما يقوم بإحضار الفطار لها في الصباح .

والمثير في القصة أن الشاب الهندي لا يمتلك سيارة بل يضطر لاستلاف سيارة من شخص أخر في كل مرة ليقوم بتوصيل السيدة في ممارسة لاقت استحسان العديد من المتابعين

ويظهر في الفيديو احد أقرباء السيدة المسنة وهو يقوم بتصوير الشاب الذي يتحدث العربية بطلاقة ، وكشف الهندي السبب في ذلك ، حيث قال بأنه ولد في المدينة المنورة ولم يغادرها منذ 22 عاما على حد قوله.

بينما علق البعض على المقطع بعنصرية بغيضة واتهام بسوء نية الاجنبي وانه لا يفعل الخير بدون مقابل محتكرين الصفات الحميدة على أنفسهم، الأمر الذر رفضه كثير من المواطنين الأسوياء.