المناضلين الأحوازيين يستهدفون دورية للاحتلال ويصيبون أحد عناصرها بجروح بالغة

هاجمت مجموعة مسلحة من المقاومة الوطنية الأحوازية، دورية تابعة للاحتلال الفارسية في قضاء “العميدية” شرق “الأحواز” العاصمة صباح الجمعة 11 أغسطس وسلطات الاحتلال الفارسي تعترف بإصابة أحد عناصرها بجروح بالغة.

وأكدت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز “أحوازنا” أن مقاومين أحوازيين هاجموا دورية تابعة للاحتلال الفارسي بعد ما نصبوا كمينا محكما على الطريق العام بين مدينتي “العميدية” و”ميناء دلمون” صباح الجمعة الماضي 11 أغسطس .

وأضافت أن الدورية تتبع لما يسمى بحراس البيئة يرافقها عناصر من مليشيا الباسيج, حيث تمكن المقاومون من استهداف عناصر الاحتلال مما أسفر عن إصابة المستوطن المجرم منصور أحمدي بجروح بالغة في وجهه وصدره وكتفه ورجله نقل على أثرها إلى مستشفى كلستان في مدينة الأحواز لتلقي العلاج.

وقال الحاكم العسكري لقضاء العميدية المستوطن “مهران رفيعي” : ” إن المهاجمين كانوا يستغلون سيارة من نوع بيجو 405 وهاجموا دورية لقوات حماية البيئة مما أدى إلى اصابة منصور أحمدي”.

وأردف قائلا إن الجهات التي تتولى مهمة ملف متابعة المهاجمين هي : الحاكم العسكري لشمال الأحواز، الحاكم العسكري لقضاء العميدية، قوات الأمن وجهات أخرى.

ويعتبر المستوطن منصور أحمدي من أبرز العناصر الأمنية التي تمارس عمليات الابتزاز والإرهاب ضد المواطنين الأحوازيين عبر تهديدهم بالسجن أو بيع أراضيهم له ولعدد من المستوطنين العاملين هناك.

وتعد هذه العملية هي الثانية من نوعها التي تحدث خلال اسبوع بعد عملية الهجوم على مبنى بلدية بلدة الجراحي في يوم 5 أغسطس الجاري التي تكتمت سلطات الاحتلال على حجم الخسائر الناتجة عنها