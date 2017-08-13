 هيئة البيئة تغلق 19 مصنع وتغريم 54 منشأة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 22 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 14 أغسطس 2017 ميلاديا

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هيئة البيئة تغلق 19 مصنع وتغريم 54 منشأة

هيئة البيئة تغلق 19 مصنع وتغريم 54 منشأة
المناطق_الرياض

أغلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 19مصنع حتى يتم تصحيح وضعها البيئي وتغريم 54 منشأة مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية شملت منشآت صناعية بمنطقة الرياض و مكة المكرمة والمنطقة الشرقية وكذلك المنطقة الشرقية ومنطقة جازان

وبين نائب الرئيس لشؤون البيئة الدكتور أحمد الانصاري إلى أن هذه العقوبات تأتي ضمن جهود الهيئة في التعقب البيئي المستمر في مختلف مناطق المملكة، والتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعيـة والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية الدولية التي تضمن صون البيئة وحماية مقدرات الوطن وسلامة بيئة المجتمع

وشــددت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على استمرارها في عمليات التفتيش البيئي على المنشآت للتأكد من التزامها للاشتراطات والمقاييس البيئية المعمول بها في المملكة

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