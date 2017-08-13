جوله سمو أمير المنطقة على مشاريع أمانة منطقة حائل

قام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بجوله ميدانيه على ما قدمته أمانة منطقة حائل وفق مبادرات المشاريع الخدمية التطويرية حيث رافق سموه في الجولة سعادة أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس وعدد من مهندسي ومسئولي أمانة المنطقة.

ابتدأت الجوله على مبادرة تحسين وتجميل تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك سلمان ( ميدان الملك ) ثم تم الانتقال لطريق مطار حائل واطلع سموه على ما بدأت به الأمانة من تطويرات وخطط تطويريه مستقبليه عقب ذلك تم الانتقال لدوار الشهداء واستمع سموه لشرح موجز قدمه سعادة أمين منطقة حائل عما سيتم انجازه من اعمال تطويريه وتجميليه للدوار والطرق المتقاطعه معه والذي يأتي نموذجا لستة ميادين يتم تطويرها بالمدينة ( قفار ، المغواة ، الكشرية ، الراجحي ، الإسمنت )

ثم تم الانتقال لطريق الملك سلمان سابقاً حيث اطلع سموه على ما تم انجازه من مشاريع سفلته وارصفه وتشجير وممرات مشاه وعملية ربط الطريق الدائري بشكل مباشر بدوار الدلال.

وأخيراً تم الانتقال لمشاهدة الاعمال النهائية لتحسين وتجميل طريق بقعاء.

وابدى سموه كامل رضاه عما شاهده وشكر أمين منطقة حائل وجميع المهندسين المرافقين والمقاولين العاملين بالميدان.

من جهته عبر سعادة امين المنطقة عن اعتزازه لهذه الجوالات الميدانية التي تطلع عن كثب على سير الاعمال وتقويم أداءها وبث روح الحماس في نفوس العاملين بهذه المشاريع وذكر سعادته ان طموح أمير المنطقة يحفظه الله شامخ لمنطقة حائل ووعد بالجد والاجتهاد لكل ما يحقق طموح سمو الامير بالمنطقة .