أمانة عسير تقوم بأكثر من 3200 عملية صيانة للإنارة بأبها

نفذت إدارة صيانة الإنارة بأمانة منطقة عسير أكثر من 3200 عملية صيانة وقائية للأعمدة الإنارة في مواقع متفرقة بمدينة أبها ، وذلك في إطار حرص الأمانة على تحقيق أفضل مستوى من الخدمات والمحافظة على المرافق العامة لضمان أدائها على أكمل وجه .

وأوضح مدير إدارة الإنارة بالأمانة عبدا لله بن علي بأنه قد تم تنفيذ حملة للصيانة الأعمدة و كيابل الإنارة المنتشرة بمدينة أبها بشكل عام ، مبينا بأن حملات الصيانة تلك تكون بشكل دوري للجميع أعمدة الإنارة في مدينة أبها والمراكز التابعة لها .

و قد تم خلال الحملة تغيير أكثر من 3200 لمبة ، و تركيب كيابل إنارة للزينة بلغ طولها 35,200 ألف متر ، إضافة إلى توصيلات لإنارة الزينة بطول قدر بــ 7,300 متر ، كما تم تركيب عمود إنارة رباعي بدوار السودة إضافة إلى 10 أعمدة على أطراف الدوار وامتدادا للحملة التي شهدتها مدينة أبها فقد تم تركيب 8 أعمدة إنارة بطول 12 م بحديقة ملهمتي .

فيما شملت الصيانة منطقة وسط البلد ، و طريق السودة ، إضافة طريق المطار ، كما شملت طريق آل يوسف ، و طريق الطائف ، و الحزام الدائري .

و اختتم عبدالله بن علي تصريحه إلى أنه قد قامت الإدارة بأكثر من 150عملية إصلاح للأعمدة الكهرباء بمواقع متفرقة بمدينة أبها والتي كان من بين تلك المواقع مخطط بن شفلوت ومخطط الحمراء ومخطط المشارف ومخطط الهيام حيث تم تبديل الكابلات التالفة بما يقارب بــ لا 6800 م مابين 10 مل و50 مل .