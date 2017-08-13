موهوبون الشرقية ينفذون تجارب حية ويتعرفون على تحليل DNA‏

أشاد رياض العنزي مشرف برنامج موهبة الإثرائي الصيفي بالشرقية 2017م المقام حاليا بمدرسة نور الإسلام بالدمام بمشاركة 123 موهوبا ، بما انتجه الموهوبين من مخرجات خلال الأيام الماضية للبرنامج مما يبشر بتحقيق نتائج علي أعلى مستوى وبجودة عالية .

جاء ذلك خلال زيارته أمس الأول ورافقه سعادة المشرف العام للبرنامج إبراهيم الشمراني حيث تفقد مسارات تنفيذ البرنامج وناقش الطلاب فيما يقومون به من تجارب وأعمال داخل القاعات التدريبية وعرض بعض الطلاب تجارب حية نفذوها في معمل العلوم من خلال مساراتهم العلمية ، وعرض بعض طلاب الحاسب كيفية عمل النظام الثنائي والتشفير، واظهر طلاب الربوت مهاراتهم في التركيب والاستخدام ،و بين طلاب الحس والإدراك كيفية مخرجاتهم المهارية، وكذلك مسار الإحياء حيث قدم بعض الطلاب لتجربة علمية داخل المعمل.

فيما تعرف أمس طلاب مسار الأحياء على كيفية التعرف علي الجينات الوراثية وتحليل DNA والتشغيل وصمم طلاب مسار الروبوت ( روبوت السومو) من خلال التصميم والبرمجة وإجريت مسابقة بين الطلاب داخل قاعة التدريب بين الطلاب.

ونفذ طلاب مسار الحس والإدراك نماذج للجلد باستخدام الطين الصلصال وتدريب التدريب على كيفية إعداد وتصميم النماذج .

وقام طلاب مسار الاختراعات بعمل تصميم لجهاز روب جولد برج وتدرب الطلاب على كيفية التصميم وقاموا بعمل نماذج حية داخل القاعة التدريبية سوف تعرض في المعرض الختامي للبرنامج .

ومارس طلاب مسار العلوم والهندسة عدة تجارب وتطبيقات عملية لمبدأ قاعدة ارخميدس، وصناعة القوارب تطبيقات عملية داخل الحجرة التدريبية ومعمل العلوم .

وطبق طلاب مسار الكيمياء في المجتمع عمل نماذج للروابط الأحادية والثنائية والثلاثية ،ونماذج لمركبات الهيدروكربونات باستخدام نماذج عملية داخل معمل الكيمياء .

وطبق طلاب مسار الفيزياء الهندسة البحرية وتصميم القوارب. وتعلم طلاب مسار الحاسب الآلي مكونات الحاسب والتعرف علي وحدات الحاسب المادية وأنظمة التشغيل والتعرف علي شفرة قيصر وذلك تحت إشراف ومتابعة من مشرف عام البرنامج وفريقه التنفيذى لبرنامج موهبة الإثرائي الصيفي.