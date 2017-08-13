 “قرقاش”: ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” يقوده تحرك واعد تجاه العراق.. وهذه دلالته! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 22 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 14 أغسطس 2017 ميلاديا

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“قرقاش”: ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” يقوده تحرك واعد تجاه العراق.. وهذه دلالته!

“قرقاش”: ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” يقوده تحرك واعد تجاه العراق.. وهذه دلالته!
المناطق_الرياض

كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، أن الأمير محمد بن سلمان، يقود تحرك واعد تجاه العراق بمشاركة الإمارات والبحرين، مشيرًا إلى أن ذلك دليل واضح على تأثير دول الخليج متى ما توحدت الرؤية والأهداف.

وأضاف قرقاش أن “استقبال الشيخ محمد بن زايد لمقتدى الصدر، جزء من التواصل الخليجي مع العراق، بدأنا كمجموعة مرحلة بناء الجسور والعمل الجماعي المخلصش”.

وتابع: “تصريح الشيخ محمد بن زايد بعد لقائه مع السيد مقتدى الصدر دلالاته مهمة، طموحنا أن نرى عراقاً عربياً مزدهراً مستقراً، التحدي كبير والجائزة أكبر”.

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