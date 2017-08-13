مستثمرة سعودية تقود أول عمل نسائي سياحي بالقصيم

منحت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أول ترخيص لمستثمرة سعودية بمحافظة عنيزة بمنطقة القصيم لمزاولة نشاط تنظيم الرحلات السياحية.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم إبراهيم المشيقح أن المواطنة المستثمرة نورة الموسى تسلمت أول ترخيص نسائي لمزاولة تنظيم رحلات سياحية داخلية نسائية وتقديم خدمات تنظيم الرحلات وترتيب خدمة الإقامة والإيواء السياحية وخدمات النقل وتأجير السيارات للأغراض السياحية ورحلات سياحيه مع خدمة الارشاد السياحي والتأمين على السفر.

وأوضح المشيقح أن ترخيص المستثمرة يعد أول ترخيص نسائي بمنطقة القصيم لنشاط تنظيم الرحلات السياحية , ويضاف للاستثمارات النسائية الاخرى في القطاع السياحي بالقصيم سواء في منشآت الايواء السياحي أو تنظيم الفعاليات السياحية , وأضاف: أن المرأة السعودية شريكة في التنمية السياحية وهناك العديد من فرص العمل والاستثمار في القطاع السياحي التي تتماشى مع احتياجات المرأة السعودية كعاملة أو مستثمرة وبما يتماشى مع تقاليد وعادات المجتمع السعودي ويساهم في تحقيق رؤية المملكة نحو توطين الوظائف وتوفير فرص العمل , مؤكداً أن منطقة القصيم تحتضن العديد من المواقع السياحية والتراثية الجاذبة للسيدات والعوائل بشكل عام ووجود منظمة رحلات سياحية يساهم في رفع مستوى التعريف والزيارة لهذه المواقع وإبراز المقومات السياحية بالقصيم، مؤكداً ان هناك تجارب سابقة لرحلات سياحية تم تنظيمها للعوائل والسيدات ولقيت نجاحاً ,مشيراً إلى أن الترخيص النسائي الجديد يضاف لثمانية تراخيص سابقة لمزاولة تنظيم الرحلات السياحية لمستثمرين بمنطقة القصيم و هذه الانشطة السياحية ستساهم في توفير فرص عمل جديدة لأبناء وبنات المنطقة في هذا النشاط الحيوي والهام , وبين مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم ان الهيئة تعمل مع المستثمرين في القطاع السياحي كشركاء لها لتقديم أفضل الخدمات السياحية لزوار القصيم.

من جانبها قدرت المستثمرة نورة الموسى لفرع الهيئة العامة للسياحة بمنطقة القصيم تعاونه وجهوده الملموسة للحصول على التراخيص اللازمة وخدمة المنطقة سياحيا مؤكدةً ان الترخيص سيسهم بالتعريف بالجوانب السياحية والتراثية بالقصيم.

فيما أشارت مديرة المكتب أمل العبيد الله أن النشاط السياحي سيسهم في توطين عدد من جوانب العمل السياحي بعناصر نسائية، مشيرةً إلى أن جميع عناصر العمل نسائية وسعودية 100٪‏ وجرى تسجيلهن كموظفات بشكل رسمي لدى فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم بعد تدريبهن وتأهيلهن.

وأكدت العبيد الله أن المؤشرات الأولية تبشر بخير وأن لديها مبادرات تسويقية وخدمية لكافة شرائح المجتمع، مؤكدة أن نشاطها السياحي انطلق في شهر شوال الماضي وخلال الشهرين الماضيين نفذنا سبع رحلات سياحية لحوالي 250 سائحة وجرى الاتفاق على 4 رحلات سياحية خلال الأسبوعين القادمين لحوالي 80 سائحةً والانطباعات الاولية عن نشاطنا مشجعة والبداية مشجعة من كافة شرائح المجتمع وقد حرصنا أن تكون رحلاتنا السياحية ترفيهية وتثقيفية وتعليمية واوجدنا عدد من الباقات لخدمة الاهتمامات المختلفة مثل باقة ريادة للشابات المهتمات بزيارة المصانع و ريادة الأعمال وباقة للمهتمات بالرياضات كالفروسية و السباحة و كرة السلة وباقات اجتماعية لخدمة فئات مختلفة مثل باقة( يوه ) وباقة ( حبايبنا ) لذوي الاحتياجات الخاصة وباقة ( حنية ) للمهتمات بالتطوع والأعمال الخيرية وأوجدنا خط لتسويق منتجات بنات المنطقة والأسر المنتجة عبر ( مبيعات الرحلات ) على غرار المبيعات الجوية وهو متجر الكتروني نسوق فيه لبنات المنطقة المتتجات مجانا داخل الرحلات وبين السائحات ونحرص ان تتوفر سبل الترفية و الراحة والضيافة للسائحة و نعمل حالياً لاطلاق رحلات مميزة باليوم الوطني القادم.

وأكدت أن الترخيص لنشاطها السياحي سيسهم بالتعريف بالجوانب السياحية والتراثية بالقصيم وفي توطين جوانب العمل السياحي بعناصر نسائية مشيرةً ان جميع عناصر العمل نسائية سعودية 100٪‏ وجرى تسجيلهن كموظفات بشكل رسمي لدى فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم بعدتدريبهن وتأهيلهن واكدت العبيد الله ان المؤشرات الاولية تبشر، مشيرةً أن لديها مبادرات تسويقية وخدمية لكافة شرائح المجتمع.

وكشفت العبيد الله أن نشاطها السياحي سيعمل وفق رؤية (الريادة العالمية في صناعة السياحة النسائية) وشعار (عيش السياحة القصيمية) ونطمح لتعزيز مفهوم السياحية الداخلية الممتعة والمفيدة بذات الوقت فالقصيم تضم كنوز تاريخية ومناطق زراعية ومؤهلات سياحية عظيمة ستوجد فرص عمل جديدة للمرأة و لتحقق توجه حكومتنا الرشيدة ورؤيتها المستقبلية.