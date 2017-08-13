 قائد قوات أمن الحج يؤكد استعداد القوات الأمنية لضمان حج أمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 22 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 14 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

قائد قوات أمن الحج يؤكد استعداد القوات الأمنية لضمان حج أمن إغلاق 25 مجمعاً طبياً مخالفاً في الرياض مستثمرة سعودية تقود أول عمل نسائي سياحي بالقصيم “قرقاش”: ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” يقوده تحرك واعد تجاه العراق.. وهذه دلالته! القيادة تهنئ رئيس الهند بذكرى استقلال بلاده موهوبون الشرقية ينفذون تجارب حية ويتعرفون على تحليل DNA‏ أمانة عسير تقوم بأكثر من 3200 عملية صيانة للإنارة بأبها جوله سمو أمير المنطقة على مشاريع أمانة منطقة حائل هيئة البيئة تغلق 19 مصنع وتغريم 54 منشأة مصادرة جوالين ماء لايوجد عليها تاريخ صلاحية يدويا عراك جماعي بين جماعتين عرقيتين في ألمانيا الإسكان: إطلاق نموذج عقد الإيجار الموحد خلال الأشهر المقبلة

قائد قوات أمن الحج يؤكد استعداد القوات الأمنية لضمان حج أمن

قائد قوات أمن الحج يؤكد استعداد القوات الأمنية لضمان حج أمن
المناطق_مكة

سلط قائد قوات امــن الحج الفريق اول ركن – خالد بن قرار الحربي ، الضوء على آخر الأرقام والإحصائيات المهمة المتعلقة بتنظيم دخول الحجاج إلى المشاعر المقدسة موضحًا معاليه انه قد تم إعادة  95400  شخصاً قدموا الى مكه المكرمة   من مختلف مناطق المملكه لعدم حملهم تصاريح رسميه وفقا للانظمة المحددة لدخول الحجاج القادمين عبر المنافذ البرية خلال الفترة من 25/10-20/11/1438 هـ وبين معاليه  انه بلغ عدد المركبات التي تمت إعادتها  47700  مركبة ،

وأكد الحربي أن كافة القوات الأمنية على أهبة الاستعداد لضمان حج امن من كافة النواحي ، وان الاجهزة الامنية بكافة تجهيزاتها وامكاناتها ستكون بخدمة هذا الركن العظيم وخدمة ضيوف الرحمن الكرام ولن تسمح بتعكير اجوائه او مخالفة تنظيماته وسوف يتم التعامل مع المخالفين او القادمين بدون تصاريح حج او الناقلين للحجاج المخالفين بكل حزم وصرامه وسيتم احالتهم للجهات المختصة لتطبيق العقوبات بحقهم  ، وستسعى القوات الامنية لتعقب المخالفين حتى داخل المشاعر من خلال جولات التبصيم العشوائي بخلاف الاحترازات الامنيه على مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والطرق الترابيه المؤدية للمشاعر ، كما سيتم تكثيف الرقابة الجويه لضبط المخالفين ،

ومتابعتهم عن طريق شبكة كاميرات المراقبة المنتشرة على مداخل المشاعر المقدسة ، معربا في معرض حديثه على اهمية تعاون المواطنين والمقيمين مع رجال الامن لتوفير بيئة ملائمة للحجاج النظاميين واستفادتهم من المشاريع  والتسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين كل عام ، مشددا مطالبته لكافة الراغبين بتأدية شعيرة الحج بالتقيد بالتعليمات المنظمة لذلك ومن بينها الحصول على تصريح الحج النظامي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>