قائد قوات أمن الحج يؤكد استعداد القوات الأمنية لضمان حج أمن

سلط قائد قوات امــن الحج الفريق اول ركن – خالد بن قرار الحربي ، الضوء على آخر الأرقام والإحصائيات المهمة المتعلقة بتنظيم دخول الحجاج إلى المشاعر المقدسة موضحًا معاليه انه قد تم إعادة 95400 شخصاً قدموا الى مكه المكرمة من مختلف مناطق المملكه لعدم حملهم تصاريح رسميه وفقا للانظمة المحددة لدخول الحجاج القادمين عبر المنافذ البرية خلال الفترة من 25/10-20/11/1438 هـ وبين معاليه انه بلغ عدد المركبات التي تمت إعادتها 47700 مركبة ،

وأكد الحربي أن كافة القوات الأمنية على أهبة الاستعداد لضمان حج امن من كافة النواحي ، وان الاجهزة الامنية بكافة تجهيزاتها وامكاناتها ستكون بخدمة هذا الركن العظيم وخدمة ضيوف الرحمن الكرام ولن تسمح بتعكير اجوائه او مخالفة تنظيماته وسوف يتم التعامل مع المخالفين او القادمين بدون تصاريح حج او الناقلين للحجاج المخالفين بكل حزم وصرامه وسيتم احالتهم للجهات المختصة لتطبيق العقوبات بحقهم ، وستسعى القوات الامنية لتعقب المخالفين حتى داخل المشاعر من خلال جولات التبصيم العشوائي بخلاف الاحترازات الامنيه على مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والطرق الترابيه المؤدية للمشاعر ، كما سيتم تكثيف الرقابة الجويه لضبط المخالفين ،

ومتابعتهم عن طريق شبكة كاميرات المراقبة المنتشرة على مداخل المشاعر المقدسة ، معربا في معرض حديثه على اهمية تعاون المواطنين والمقيمين مع رجال الامن لتوفير بيئة ملائمة للحجاج النظاميين واستفادتهم من المشاريع والتسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين كل عام ، مشددا مطالبته لكافة الراغبين بتأدية شعيرة الحج بالتقيد بالتعليمات المنظمة لذلك ومن بينها الحصول على تصريح الحج النظامي.