البسامي يحتفلون بزواج المهندس عبدالقادر

احتفلت عائله البسامي بزواج المهندس عبدالقادر بن محمد البسامي من ابنه الشيخ سلطان البسامي مساء البارحه بقاعه أماسي بخميس مشيط، بمشاركة الأهل والأقارب وكبار المسؤولين ورجال الاعمال بالمنطقة الذين باركو للعريس متمنين له الحياة الهانئه السعيدة.

ألف مبروك ..