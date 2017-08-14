 البسامي يحتفلون بزواج المهندس عبدالقادر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 22 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 14 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

البسامي يحتفلون بزواج المهندس عبدالقادر أمطار رعدية على منطقة نجران نجاح 100 عملية “إزالة الماء الأبيض ” بتقنية الفيمتو كتاراكت في تخصصي العيون بالظهران القنصل العام بالسفارة الأمريكية يزور محافظة الخرج الدكتور حمود الشمري مديراً عاماً لصحة حائل مسؤولين وأعيان: عاصمة السياحة الإسلامية حدث تاريخي أبهر الأهالي وزوار طيبة “سيول جازان” تجرف مركبات .. والدفاع المدني ينقذ المحتجزين وزير خارجية البحرين: زيارتي للعراق تأتي ضمن المساعي العربية لتوحيد الصف تنفيذ حكم القتل في مواطن قتل آخر بالمدينة المنورة بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف.. شرطة الرياض تضبط شابا ابتز مواطنة طائرات سعودية لنقل الحجاج من ذوي “شهداء فلسطين” الصحة العالمية: ارتفاع مصابي الكوليرا باليمن لنصف مليون

البسامي يحتفلون بزواج المهندس عبدالقادر

البسامي يحتفلون بزواج المهندس عبدالقادر
عادل الزهراني - جدة

احتفلت عائله البسامي بزواج المهندس عبدالقادر بن محمد البسامي من ابنه الشيخ سلطان البسامي مساء البارحه بقاعه أماسي بخميس مشيط، بمشاركة الأهل والأقارب وكبار المسؤولين ورجال الاعمال بالمنطقة الذين باركو للعريس متمنين له الحياة الهانئه السعيدة.
ألف مبروك ..

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>