الدكتور حمود الشمري مديراً عاماً لصحة حائل

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قرارًاً يقضي بتكليف الدكتور حمود بن فهد الشمري مديراً عاماً للشئون الصحية بمنطقة حائل لمدة عام.

من جانبه أعرب الدكتور حمود الشمري عن شكره لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ومعالي نائبيه على هذه الثقة الغالية، راجياً من العلي القدير أن يكون عند حسن ظن الجميع وأن يسهم بخبراته في دعم الخدمات الصحية وخدمة المرضى بالمنطقة، وبما يحقق رضا الجميع، مقدماً شكره الجزيل للدكتور فواز بن فهد الراشد على ما قام به من جهود ملموسة أثناء قيامه بإدارة الشئون الصحية بمنطقة حائل.