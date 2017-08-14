 الدكتور حمود الشمري مديراً عاماً لصحة حائل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 22 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 14 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

القنصل العام بالسفارة الأمريكية يزور محافظة الخرج الدكتور حمود الشمري مديراً عاماً لصحة حائل مسؤولين وأعيان: عاصمة السياحة الإسلامية حدث تاريخي أبهر الأهالي وزوار طيبة “سيول جازان” تجرف مركبات .. والدفاع المدني ينقذ المحتجزين وزير خارجية البحرين: زيارتي للعراق تأتي ضمن المساعي العربية لتوحيد الصف تنفيذ حكم القتل في مواطن قتل آخر بالمدينة المنورة بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف.. شرطة الرياض تضبط شابا ابتز مواطنة طائرات سعودية لنقل الحجاج من ذوي “شهداء فلسطين” الصحة العالمية: ارتفاع مصابي الكوليرا باليمن لنصف مليون وظائف شاغرة في جامعة الملك خالد ريال مدريد سيطعن في قرار طرد رونالدو سجون مكة تكرم الفائزات بجائزة مسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم

الدكتور حمود الشمري مديراً عاماً لصحة حائل

الدكتور حمود الشمري مديراً عاماً لصحة حائل
المناطق - حائل

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قرارًاً يقضي بتكليف الدكتور حمود بن فهد الشمري مديراً عاماً للشئون الصحية بمنطقة حائل لمدة عام.

من جانبه أعرب الدكتور حمود الشمري عن شكره لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ومعالي نائبيه على هذه الثقة الغالية، راجياً من العلي القدير أن يكون عند حسن ظن الجميع وأن يسهم بخبراته في دعم الخدمات الصحية وخدمة المرضى بالمنطقة، وبما يحقق رضا الجميع، مقدماً شكره الجزيل للدكتور فواز بن فهد الراشد على ما قام به من جهود ملموسة أثناء قيامه بإدارة الشئون الصحية بمنطقة حائل.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>