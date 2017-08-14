نجاح 100 عملية “إزالة الماء الأبيض ” بتقنية الفيمتو كتاراكت في تخصصي العيون بالظهران

تمكن مستشفى العيون التخصصي بالظهران من إجراء 100 عملية إزالة الماء الابيض بنجاح باستخدام أحدث جهاز في هذا المجال (LENSAR for FLACS) FEMTO LASER ASSISSTED CATARACT SURGERY)) مما احدث نقلة نوعية في هذا المجال .

وأكدت “صحة” الشرقية أن جهاز (الفيمتو كتاركت) الذي تم استحداثه ساهم في أن تكون عملية إزالة الماء أكثر دقة وأماناً للمريض، إضافة إلى اختصار وقت العملية إلى النصف تقريباً، حيث يستغرق الجهاز دقيقتان فقط لإجراء أهم خطوة في عملية إزالة الماء الأبيض وهي إزالة قرص قطرة (5.25) من الجزء الأمامي لحافظة العدسة البلورية ثم يقوم الجهاز بتفتيت مركز العدسة البلورية ( الماء الأبيض)، وأخيراً إجراء فتحة بالقرنية 2.2مم، فيما يتم بعد ذلك استخدام جهاز الفاكو لإزالة الماء الأبيض الذي تم تفتيته ومن ثم زراعة العدسة الجديدة وهذه الخطوة تستغرق حوالي 7 دقائق مما يختصر وقت العملية الإجمالي إلى نصف الوقت تقريباً.

وبينت “صحة” الشرقية أن استخدام الجهاز المستحدث في إجراء العمليات يساهم في تقليل حدوث المضاعفات في عملية الماء الأبيض، كما أثبت جهاز FLACS أهميته في الحالات التي تحتاج إلى زرع أنواع العدسات الحديثة مثل العدسات متعددة البؤرة MULTIFOCAL وعدسات تصحيح الاستجماتيزمTORIC IOL ، في حين أن مهارة جراح العيون لها أهميتها لإتمام عملية الماء الأبيض ، لاسيما أن بعض الحالات حتى الآن لا تجرى بتقنية الفيمتو كتاركت مثل البؤبؤ الصغير أو حالات عتامة القرنية المصاحب للماء الأبيض .