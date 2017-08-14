مدير الدفاع المدني يوجه باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة حوادث الأمطار والسيول

تابع مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد العمري الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة يوم أمس.

ووجه غرفة القيادة والتوجيه كافة الإدارات والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتدابير لمباشرة الحوادث التي تنتج عن الأمطار والسيول وتحذير العامة من مخاطرها والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وأصدرت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة بيانا جاء فيه أنه شهدت منطقة جازان ومحافظاتها هطول أمطار خفيفة متفرقة مساء أمس الأحد الموافق ٢١/ ١١/ ١٤٣٨ هـ على عدد من محافظات المنطقة نتج عنها جريان سيول خفيفة في كل من وادي شهدان ووادي وساع ووادي مشلحة التابعة لمحافظة صبيا وكانت تجري بمجراها الطبيعي.

وذكر البيان أنه على ضوء ذلك باشرت فرق الدفاع المدني انقاذ ستة أشخاص وانجراف مركبة واحدة.

وأشار البيان دخول مياه الأمطار لمنزل في قرية مشلحة بمحافظة صبيا ومنزلين في محافظة ضمد وتم تعامل الفرق مع تلك الحالات وإحالتها لجهة الاختصاص.

وذكر البيان احتراق ثلاثة أعمدة كهربائية في كلاً من محافظة فرسان ومحافظة العيدابي ومحافظة صامطة وتم اتخاذ اللازم. لافتا الى تغريز ست مركبات نتيجة مجازفة أصحابها ومخاطرتهم ودخولهم الأودية.

كما أشار البيان انه تم نشر دوريات السلامة على الأودية لمتابعة الموقف والإستمرار في تنبيه وتحذير المواطنين ورفع الجاهزية لجميع الادارات والمراكز.

وحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان من مخاطر الأمطار والسيول وعدم المجازفة بدخول الأودية وأخذ الحيطة والحذر خاصة وأن المنطقة تشهد تقلبات جوية هذه الفترة متمنية السلامة للجميع.