انطلاق الملتقى الإثرائي الصيفي للموهوبين بحفر الباطن

دشن مدير تعليم حفرالباطن الأستاذ عايض بن نافع الرحيلي فعاليات الملتقى الإثرائي الصيفي للطلاب الموهوبين لعام 1438هـ والذي تنظمه إدارة الموهوبين ويستمر أسبوعين بواقع خمسة أيام لكل أسبوع، حيث تم تخصيص ملتقى للطلاب في ثانوية الأمير سعود بن نايف .

وقال رئيس قسم رعاية الموهوبين عزيز بن دخيل الظفيري بأن الملتقيات الإثرائية الصيفية أحد أنواع الرعاية التي تقدمها الإدارة العامة للموهوبين بوزارة التعليم ، وتنفذ في ثلاثة مناطق حفرالباطن , الطائف , عنيزة سعياً منها لتقديم برامج نوعية شمولية لفئة محددة من أبناء الوطن في مدارس التعليم العام ممن شاركوا في برنامج رعاية الموهوبين خلال فترة الإجازة الصيفية من خلال التعامل مع محتوى علمي يتحدى قدراتهم وينميها ليصل الطالب الموهوب إلى درجة الرضا عن ذاته ويكون عنصراً فاعلاً في مجتمعه.

وأكد أن الهدف من الملتقى تنمية قدرات الطلاب الموهوبين الذهنية والإبداعية، وبناء الخبرات العلمية والتجريبية لديهم، من خلال تقديم برامج إثرائية مكثفة وفق استراتيجيات واضحة ومحددة خلال الإجازة الصيفية . وقد شكر الأستاذ عزيز الظفيري وزارة التعليم ممثلة بالإدارة العامة للموهوبين على الاهتمام بفئة الموهوبين من أبناء حفرالباطن لما خصصوا للمحافظة هذا الملتقي النوعي والذي سيكون بإذن الله ذا أثر تربوي وعلمي على نفوس أبنائنا الطلاب من خلال مايقدم من اسستراتيجيات ومهارات علمية كمهارات تريز والبحث العلمي وstem وبعض التطبيقات التقنية.