دراسة: المياه المعدنية تضر بالأسنان

أفاد باحثون بأن المياه المعدنية بإمكانها أن تضر بصحة الإنسان إذا دخلت في تركيبتها مادة “الفلورايد”.

حيث حذرت دراسة طبية بريطانية من أن بعض العلامات التجارية العالمية للمياه المعدنية المعبأة تحتوي على مستويات عالية من الحموضة الضارة بالأسنان، فضلاً عن تدني مادة “الفلورايد”.

واختبر فريق من الباحثين في جامعة لندن مستويات الرقم الهيدروجيني في نحو تسع علامات تجارية، وتبين أن ارتفاعه بشكل ملحوظ قد يضر بصحة الإنسان.

وكشف أطباء الأسنان النقاب عن أن “مينا الأسنان” تبدأ في التآكل على مستوى الرقم الهيدروجيني 5.5، لذلك من الأفضل تجنب أي مشروبات بها الرقم الهيدروجيني أكثر من 5.5، وفقاً للوكالات الإخبارية.

وأوضح الباحثون البريطانيون أن بعض العلامات التجارية الأكثر شعبية للمياه المعبأة لديها مستويات خطيرة من الحموضة، فضلاً عن افتقارها لعنصر “الفلورايد” الضروري لمنع تسوس الأسنان، مؤكدين تراوح درجة الحموضة ما بين صفر إلى 14 نقطة على مقياس الحموضة.