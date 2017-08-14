توقعات بهطول أمطار على الباحة تستمر إلى الساعة التاسعة مساءً

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة, استمرار هطول الأمطار الرعدية خاصة فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات منطقة الباحة اليوم، التي تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي, أن التنبيه الوارد من الهيئة يستمر إلى الساعة التاسعة من مساء اليوم، حاثاً الجميع إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية وإتباع الإرشادات التي تقي بعد الله وتحقق الأمن والسلامة والابتعاد عن قنوات السيول ومجاري الأودية وعدم المجازفة في عبورها وجريانها ومتابعة وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي .