مسؤول أمريكي: الخيار العسكري ضد بيونغ يانغ مطروح

قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، اليوم الإثنين، نقلاً عن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دانفورد، إن “الخيارات العسكرية ضد كوريا الشمالية ستكون مطروحة في حال فشل العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية”.

وقال المتحدث باسم مكتب الرئيس الكوري الجنوبي بارك سو-هيون، في مؤتمر صحفي، إن “دانفورد أدلى بتعليقاته خلال مقابلة مع الرئيس مون جيه- إن استمرت 50 دقيقة ناقشا خلالها عدة أمور، من بينها الاستفزازات الكورية الشمالية”.

ووصل دانفورد، إلى سول للاجتماع بمسؤولين عسكريين، من بينهم وزير الدفاع سونج يونج-مو. ومن المقرر أن يغادر دانفورد كوريا الجنوبية في وقت لاحق، اليوم الإثنين، وسيزور الصين و اليابان هذا الأسبوع.

وتصاعد القلق في الأشهر الأخيرة، بسبب مخاوف من اقتراب كوريا الشمالية من امتلاك أسلحة نووية، يمكنها أن تصل إلى البر الرئيسي الأمريكي.

وتبادلت كوريا الشمالية والولايات المتحدة التهديدات العسكرية الأسبوع الماضي، إذ قالت بيونغ يانغ أنها تدرس خطة لضرب جزيرة “جوام” الأمريكية التي تقع في المحيط الهادي.