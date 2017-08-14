تعليم الطائف ينهي ترحيل المقررات الدراسية للمكاتب الخارجية

شرعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في عملية ترحيل المقررات الدراسية للمكاتب الخارجية “الخرمة ، رنية ، تربة ، المويه ، عشيرة ، حداد ، ميسان، جنوب شرق” وكذلك تسليمها للمدارس في المكاتب الداخلية للبنين والبنات “الشرق ، الغرب ، الجنوب ، الحوية ” وذلك بعد وصولها إلى مستودعات الإدارة وبما يضمن بداية جادة ومتميزة للعام الدراسي الجديد 1438/1439هـ ، وفيما تحرص الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف على إتمام عملية الترحيل للمقررات إلى كافة المدارس قبل إجازة عيد الأضحى المبارك سخرت الإدارة كافة إمكاناتها الآلية والبشرية لضمان عملية ترحيل ناجح ومتميز للمقررات ووصولها إلى المدارس في فترة وجيزة بإشراف مباشر ومتابعة مستمرة من المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف الأستاذ محمد بن عامر النفيعي والذي أكد أن عملية الترحيل تتم وفق خطة معدة ومجدولة زمنياً لتوزيع المقررات على المدارس في المكاتب الداخلية والخارجية داعياً في الوقت ذاته قادة المدارس في المكاتب الداخلية إلى التنسيق مع إدارة المستودع لاستلام المقررات وفق البرنامج الزمني المعد، ونوه النفيعي بجهود إدارة المستودعات وقسم المقررات المدرسية وأمانة التعليم وكذلك مكاتب التعليم والمدارس والتي تعمل على عملية الاستلام والتسليم للمقررات أثناء الإجازة مقدماً شكره لهم لما يقومون به من جهود تجاه المقررات ومتابعتها لحظة بلحظة. وكان المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي عقد عدة اجتماعات سابقة لمناقشة آلية وخطة ترحيل المقررات الدراسية ودور الجهات ذات العلاقة في الإدارة والعمل على تذليل كافة المعوقات والصعوبات أمام عملية الترحيل بما يضمن وصول المقررات إلى المدارس في وقت مبكر وقبل انطلاقة العام الدراسي الجديد.