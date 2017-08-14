رحلات جوية خاصة لنقل ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج من ذوي شهداء فلسطين

خصص برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة, رحلات جوية خاصة لنقل ضيوف البرنامج من ذوي شهداء فلسطين من دولتي الأردن ومصر إلى المملكة, لأداء مناسك الحج عبر طائرات سعودية تابعة للخطوط الجوية السعودية .

جاء ذلك، عقب اجتماع نائب رئيس برنامج خادم الحرمين الشريفين الدكتور زيد الدكان, مع رئيس لجنة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من ذوي شهداء فلسطين عبدالعزيز الصالح, والسكرتير الأول في سفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة مطشر العنزي، بالجانب الفلسطيني الذي ضم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في السلطة الفلسطينية الشيخ يوسف أدعيس، ومسؤول جمعية ذوي الشهداء في الضفة الغربية خالد جبارين، والقنصل العام في سفارة دولة فلسطين في القاهرة .

وبحث الاجتماع الأمور المتعلقة باستضافة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة من ذوي شهداء فلسطين، حيث شاهد الجميع في بداية الاجتماع تقريراً وثائقياً موجزاً عن البرنامج وما يقدم فيه من خدمات وأعلى التجهيزات للضيوف, التي وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والجودة في السكن والنقل والإعاشة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وفقاً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في توفير سبل الراحة للحجاج ضيوف البرنامج، لتمكينهم من أداء المناسك بكل راحة و طمأنينة حتى عودتهم إلى ديارهم سالمين غانمين .

من جانبه أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في السلطة الفلسطينية الشيخ يوسف أدعيس, أن المكرمة الملكية باستضافة 1000 حاج من فلسطين دليل على اهتمام المملكة بأهل فلسطين والعناية بهم بشكل خاص .

وأكد أن اهتمام المملكة بالقضية الفلسطينية متجذر من تاريخها منذ عهد الملك المؤسس مروراً بأبنائه الملوك وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف، أن الاهتمام والعناية بفلسطين والقضية الفلسطينية وذوي الشهداء أمر يفوق الوصف ويعجز عنه اللسان لبيانه والبنان لكتابته، مشيرًا أن لهذه المكرمة لذوي الشهداء, أثر كبير في نفوسهم ونفوس أهالي الشهداء .

وأفاد الوزير الفلسطيني أن الخدمات التي تقدم للحجيج بقيادة خادم الحرمين الشريفين على أكمل وجه, وعناية الحكومة السعودية بالحرمين الشريفين وقاصديهما واضحة للعيان حيث تسخر جميع الإمكانيات لذلك .

وثمن الدعم المتواصل من نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مقدراً في الوقت نفسه الجهود المميزة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة وزيرها الشيخ صالح آل الشيخ، التي من شأنها تذليل السبل للضيوف من ذوي شهداء فلسطين .