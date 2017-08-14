 أمين المدينة يناقش مع هيئة الغذاء والدواء الأعمال المشتركة لخدمة الحجاج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 22 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 14 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

القائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين في بغداد والسفير العراقي لدى المملكة يدشنون المنفذ الحدودي بين السعودية والعراق جمرك حالة عمّار يحبط محاولة تهريب أكثر من 37 ألف حبة كبتاجون مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7125.47 نقطة مدير تعليم تبوك يلتقي مندوب شركة “تطوير” للمباني أمير منطقة تبوك يلتقى مدير الشؤون الصحيه بالمنطقة مصلحة الجمارك العامة : تخفيض مدة بقاء البضائع المتروكة بالمنافذ الجمركية أمين المدينة يناقش مع هيئة الغذاء والدواء الأعمال المشتركة لخدمة الحجاج رحلات جوية خاصة لنقل ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج من ذوي شهداء فلسطين تعليم الطائف ينهي ترحيل المقررات الدراسية للمكاتب الخارجية غداً.. انطلاق ملتقى توطين المولات في القصيم بمشاركة جهات تمويلية وتوظيفية وتدريبية تراجع حدة التوترات في كوريا الشمالية و مسؤولون أمريكيون يقللون من خطر نشوب حرب قريبة محافظ الخرج يستقبل القائم بالأعمال بالسفارة الامريكية

أمين المدينة يناقش مع هيئة الغذاء والدواء الأعمال المشتركة لخدمة الحجاج

أمين المدينة يناقش مع هيئة الغذاء والدواء الأعمال المشتركة لخدمة الحجاج
المناطق - المدينة المنورة

ناقش معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس / محمد بن عبد الهادي العمري مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء معالي الدكتور هشام بن سعد الجضعي الأعمال المشتركة بين الأمانة وهيئة الغذاء والدواء وسبل تطويرها لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن خلال هذا العام والأعوام القادمة , جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده معالي المهندس العمري صباح اليوم الأثنين في مكتبه مع معالي الرئيس التنفيذي للهيئة , بحضور وكيل أمين منطقة المدينة المنورة للخدمات المهندس الأستاذ / رمضان الزهراني , حيث تناول اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك فيما يتعلق بضمان سلامة الغذاء المقدم لضيوف الرحمن , وذلك من خلال الخطط المتكاملة لموسم الحج والتي تضمن تكثيف الدور الرقابي للمنشئات الغذائية ومطاعم الإعاشة وما تقدمة لضيوف الرحمن . باَلإضافة الى مناقشة الخطط المشتركة وجوانب الأعمال الميدانية والتوعوية والتنسيق المشترك في مجال الحملات التفتيشية ومتابعة كل ما يتعلق بأعمال الحج ,
حضر اللقاء من جانب الهيئة رئيس لجنة الحج الدكتور / محمد الناصر والمستشار الإعلامي للهيئة الاستاذ أدريس الدريس والمدير التنفيذي للفروع عبد الله الرويتع , ومدير إدارة التوعية والإعلام الاستاذ / عبد الرحمن السلطان ومدير مكتب معالي الرئيس محمد المحسن والمدير الإداري بمنفذ مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي  معتز هب الريح   . ومن جانب الأمانة مدير الإدارة العامة للشئون الرقابية والأسواق الأستاذ محمد الشتا ومدير إدارة المختبرات وابحاث البيئة في الأمانة الأستاذ / محمد بن أحمد قاسم , ومن جانب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>