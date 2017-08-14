أمين المدينة يناقش مع هيئة الغذاء والدواء الأعمال المشتركة لخدمة الحجاج

ناقش معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس / محمد بن عبد الهادي العمري مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء معالي الدكتور هشام بن سعد الجضعي الأعمال المشتركة بين الأمانة وهيئة الغذاء والدواء وسبل تطويرها لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن خلال هذا العام والأعوام القادمة , جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده معالي المهندس العمري صباح اليوم الأثنين في مكتبه مع معالي الرئيس التنفيذي للهيئة , بحضور وكيل أمين منطقة المدينة المنورة للخدمات المهندس الأستاذ / رمضان الزهراني , حيث تناول اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك فيما يتعلق بضمان سلامة الغذاء المقدم لضيوف الرحمن , وذلك من خلال الخطط المتكاملة لموسم الحج والتي تضمن تكثيف الدور الرقابي للمنشئات الغذائية ومطاعم الإعاشة وما تقدمة لضيوف الرحمن . باَلإضافة الى مناقشة الخطط المشتركة وجوانب الأعمال الميدانية والتوعوية والتنسيق المشترك في مجال الحملات التفتيشية ومتابعة كل ما يتعلق بأعمال الحج ,

حضر اللقاء من جانب الهيئة رئيس لجنة الحج الدكتور / محمد الناصر والمستشار الإعلامي للهيئة الاستاذ أدريس الدريس والمدير التنفيذي للفروع عبد الله الرويتع , ومدير إدارة التوعية والإعلام الاستاذ / عبد الرحمن السلطان ومدير مكتب معالي الرئيس محمد المحسن والمدير الإداري بمنفذ مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي معتز هب الريح . ومن جانب الأمانة مدير الإدارة العامة للشئون الرقابية والأسواق الأستاذ محمد الشتا ومدير إدارة المختبرات وابحاث البيئة في الأمانة الأستاذ / محمد بن أحمد قاسم , ومن جانب