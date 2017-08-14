 أمير منطقة تبوك يلتقى مدير الشؤون الصحيه بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 22 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 14 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمير منطقة تبوك يلتقى مدير الشؤون الصحيه بالمنطقة

أمير منطقة تبوك يلتقى مدير الشؤون الصحيه بالمنطقة
المناطق - تبوك

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، على تقرير مفصل عن الخدمات الصحية بالمنطقة والمشروعات الجاري تنفيذها ، ونسب الإنجاز في كافة المشروعات بالمنطقة جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم بمكتبه بالإمارة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي. واطلع سموه في بداية اللقاء على تقرير مفصل عن سير العمل في مركز المراقبة الصحية بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار والذي يقدم خدماته لضيوف بيت الله الحرام كما استمع سموه الى شرح من الدكتور غرم الله الغامدي عن انجازات صحة تبوك خلال الفترة الماضية ومنها تشغيل مركز القلب بمستشفى الملك فهد التخصصي واجرائه الى اكثر من 200 عملية قسطره قلبية وكذلك تشغيل وحدة العيون بالإضافة الى قسم المناظير. واشاد سموه بالجهود التي يبذلها القائمين في الشئون الصحية بالمنطقة منوها سموه بما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهم الله

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