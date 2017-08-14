مدير تعليم تبوك يلتقي مندوب شركة “تطوير” للمباني

التقى المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري, في مقر الإدارة اليوم, مندوب شركة “تطوير” للمباني التعليمية المهندس حاتم الغامدي, بحضور نائب مدير إدارة المباني بتعليم تبوك المهندس إبراهيم الحربي ومدير إدارة الأراضي والبرمجة سالم الحويطي ونائب مدير إدارة الأراضي والبرمجة عبدالله البلوي .

وجرى خلال اللقاء مناقشة المشروعات التعليمية التي تشرف عليها الشركة في منطقة تبوك ومنها: مشروعات مباني رياض الأطفال الجديدة بالمنطقة, إلى جانب مناقشة الخطط المستقبلية وأبرز المعوقات وتذليل الصعاب للمشروعات التعليمية الجديدة وفق رؤية 2030م