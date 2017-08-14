 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7125.47 نقطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 22 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 14 أغسطس 2017 ميلاديا

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7125.47 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7125.47 نقطة
واس - الرياض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 22.74 نقطة ليقفل عند مستوى 7125.47 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال .
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 146 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 94 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 72 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 90 شركة على تراجع .
وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين, ووفا للتأمين, ومتلايف إيه أي جي العربي, وإتحاد الخليج, ونماء للكيماويات الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات ميدغلف للتأمين, والمستشفى السعودي الألماني, والأبحاث والتسوبق, وتعليم ريت, وتهامة, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 3.58% .
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان, والجزيرة ريت, وتكوين، والطباعة والتغليف هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, والراجحي، والجزيرة ريت، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 12.67 نقطة ليقفل عند مستوى 3394.95 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 107 آلاف سهم تقاسمتها 175 صفقة.

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