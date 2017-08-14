 جمرك حالة عمّار يحبط محاولة تهريب أكثر من 37 ألف حبة كبتاجون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 22 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 14 أغسطس 2017 ميلاديا

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جمرك حالة عمّار يحبط محاولة تهريب أكثر من 37 ألف حبة كبتاجون

جمرك حالة عمّار يحبط محاولة تهريب أكثر من 37 ألف حبة كبتاجون
المناطق - تبوك

تمكّن جمرك حالة عمّار من إحباط محاولة لتهريب كمية من حبوب “الكبتاجون” مع أحد المسافرين حيث ضبط عدد (37,968) سبعة وثلاثون ألف وتسعمائة وثمانية وستون حبة عُثر عليها مُخبأة داخل مركبة قادمة إلى المملكة.
وفي التفاصيل أوضح مدير عام جمرك حالة عمّار خالد الرميح عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على المركبة عُثر على كمية حبوب “الكبتاجون” بلغت (37,968) سبعة وثلاثون ألف وتسعمائة وثمانية وستون حبة كانت مُخبأة بطريقة سرية داخل تجاويف الطبلون الخاص بالمركبة بعد لفها بورق الكربون الأزرق لغرض التمويه.
وأضاف الرميح أنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

 

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