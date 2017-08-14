 القائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين في بغداد والسفير العراقي لدى المملكة يدشنون المنفذ الحدودي بين السعودية والعراق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 22 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 14 أغسطس 2017 ميلاديا

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القائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين في بغداد والسفير العراقي لدى المملكة يدشنون المنفذ الحدودي بين السعودية والعراق

القائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين في بغداد والسفير العراقي لدى المملكة يدشنون المنفذ الحدودي بين السعودية والعراق
المناطق ـ الرياض

قام القائم بأعمال السفارة السعودية لدى العراق، عبد العزيز الشمري، وسفير الجمهورية العراقية لدى السعودية، رشدي العاني، برفقة أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، بالوقوف على أوضاع تفويج الحجاج عبر منفذ جديدة عرعر اليوم الاثنين .

وعبرت أمس الأحد الدفعة السابعة من الحجاج العراقيين منفذ جديدة عرعر البري شمال السعودية. وسجل المنفذ حتى أمس الأحد تفويج حجاج عراقيين قدر عددهم خلال أسبوع بـ 8004 حجاج، يستقلون 351 حافلة.

وبدأ تفويج الحجاج العراقيين عبر منفذ جديدة عرعر على مدى 12 يوماً بدفعات متتابعة تستمر حتى الجمعة المقبل، ليكتمل عدد الحجاج العراقيين القادمين إلى الحج براً عبر هذا المنفذ إلى 14500 حاج.

 

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