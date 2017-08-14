أكد قائد “أمن البهيتة” لا مجال للمخالفين وندعو الجميع بالتقيد بالأنظمة .

وقال قائد المركز الأمني بالبهيتة، العميد مطلق بن سعود العتيبي، أن رجال الأمن سيمنعون كل مخالف لا يحمل تصريحاً للحج، من الدخول إلى المشاعر المقدسة؛ وأي محاولة لنقل المخالفين ستكون يائسة بإذن الله وتعرض صاحبها للمسائلة، في ظل انتشار الدوريات الأمنية على امتداد الطرق السريعة وكذلك البرية بإتجاه مكة المكرمة، تنفيذاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة المكلفة بالعمل خلال موسم الحج لهذا العام، حفاظاً على سلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأشار العميد “العتيبي” بأنه توجد دوريات مدنية تعمل على متابعة الطرق والمحطات لتجفيف المنابع بالإضافة إلى تقييد أرقام المركبات التي تعمل على نقل المواطنين والمقيمين المخالفين لنظام الحج تمهيداً لإستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وشدد العميد “العتيبي” على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، التي وُضعت من أجل راحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام. سائلاً الله – عز وجل – أن يؤدي ضيوف الرحمن فريضة الحج بكل يسر وطمأنينة، وأن يعودوا إلى بلدانهم بعد أداء الفريضة سالمين بإذن الله.

جدير بالذكر تم ضبط 152 مخالف تم تسجيل بصماتهم، وأعيد 21734 مقيماً جاءوا من خارج مكة، و 10158 مركبة تمت إعادتها، و150 توثيق فوتوعرافي.