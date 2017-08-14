 رئيس غرفة الخرج يستقبل السيد كريستوفر هينزيل القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 22 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 14 أغسطس 2017 ميلاديا

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رئيس غرفة الخرج يستقبل السيد كريستوفر هينزيل القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية

رئيس غرفة الخرج يستقبل السيد كريستوفر هينزيل القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية
المناطق - الخرج - أشرف العصيمي

استقبل رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالخرج المهندس شويمي بن عجيان آل كتاب بالمقر الرئيسي بالغرفة سعادة الاستاذ السيد كريستوفر هينزيل القائم بالأعمال بالسفارة الامريكية بحضور نائب الرئيس الأستاذ رشيد بن محمد الخرجي وأمين عام الغرفة المهندس منصور بن حمودالعماج وألتقى سعادته بمجموعة من ممثلي الشركات ورجال الأعمال بالمحافظة ومنهم السيد جورج شوردرت الرئيس التنفيذي لشركة المراعي والأستاذ عبدالله العبدالكريم نائب الرئيس لشركة المراعي والأستاذ تركي الرشيدي ممثل شركة أراسكو والمهندس خالد الصبار رئيس اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية والمهندس صالح الشايع نائب رئيس لجنة المقاولين بغرفة الخرج والاستاذ عماش بن الدفين السبيعي رئيس لجنة شباب الأعمال .
في بداية اللقاء رحب آل كتاب بالسيد كريستوفر والوفد المرافق بمناسبة زيارته لمحافظة الخرج واستمع لشرح مختصر عن المشاريع الاستثمارية والتجارية بالمحافظة وعن ما تقدمه غرفة الخرج من دعم وتسهيلات لرجال المال والاعمال .
ثم قدم الرئيس التنفيذي لشركة المراعي السيد جورج شوردرت نبذة عن الشركة منذ بداية تأسيسها حتى أصبحت في مصاف الشركات القوية وعن مراحل تطورها في السنوات الأخيرة .
كما شارك نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالخرج ورئيس اللجنة السياحة بالغرفة الاستاذ رشيد الخرجي مرحباً بزيارة السيد كريستوفر هينزيل القائم بالأعمال بالسفارة الامريكية لمحافظة الخرج وذكر بأن الخرج كانت ولازلت وجهة سياحية متميزة منذ عهد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه الذي لا زال قصره المسمى قصر مشرف التاريخي يعتبر مزاراً للسياح بالإضافة إلى العديد من الأماكن التاريخية والسياحية بالمحافظة .
كما قدم المهندس خالد الصبار شرحاً وافياً عن النشاط الزراعة في المحافظة وما تحتويه من مشاريع زراعية ضخمة .
وقدم ممثل شركة أراسكو الاستاذ تركي الرشيدي نبذه عن الشركة منذ تأسيسها حتى الآن .
وفي الختام قدم المهندس شويمي بن عجيان آل كتاب هدية تذكارية لسعادته عبارة عن مجسم للنخلة التي تمثل شموخ هذا الوطن ومنتج رئيسي ومهم بالمحافظة  .
وقد عبر سعادة السيد كريستوفر هينزيل القائم بالاعمال في السفارة الأمريكية عن شكره وسعادته لما وجده من كرم الضيافة وحسن الاستقبال .

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