 تعليم تبوك وصحة تبوك تبحثان تعزيز برامج لجنة أصدقاء المرضى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 22 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 14 أغسطس 2017 ميلاديا

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تعليم تبوك وصحة تبوك تبحثان تعزيز برامج لجنة أصدقاء المرضى

تعليم تبوك وصحة تبوك تبحثان تعزيز برامج لجنة أصدقاء المرضى
المناطق - تبوك - تهاني الجهني

تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك لتوقيع مذكرة تفاهم مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة في مجال المساهمة في تفعيل برامج ومناشط لجنة أصدقاء المرضى جاء ذلك ضمن اللقاء الأول الذي جمع المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري ومدير الشؤون الصحية بالمنطقة ورئيس لجنة أصدقاء المرضى د. غرم الله بن عبدالله الغامدي وأعضاء اللجنة بمكتب مدير التعليم وجرى خلال اللقاء الاتفاق على تفعيل الشراكة المجتمعية بين تعليم تبوك وصحة تبوك ومن ضمن ذلك إعداد مذكرة تفاهم لتفعيل دور إدارة التعليم في المنطقة في مناشط وبرامج لجنة أصدقاء المرضى مع بداية العام الدراسي المقبل.
وأكد مدير التعليم المكلف على الدور الإنساني النبيل الذي تؤديه لجنة أصدقاء المرضى واعتزاز منسوبي التعليم بالمشاركة في دعم أعمال اللجنة من خلال الفعاليات المنفذة في المدارس وعبر خطة برامجية.
من جهته أكد مدير الشؤون الصحية أن هذا اللقاء يأتي ضمن اللقاءات الهادفة للتعريف بأهداف اللجنة وأعمالها الإنسانية، والحث على دعم برامجها واستقطاب الأفراد والجهات ذات العلاقة للمساهمة في مناشطها مثمناً تعاون إدارة تعليم تبوك في هذا الصدد.
وحضر اللقاء مساعد مدير تعليم تبوك لتعليم البنين ماجد بن عبدالرحمن القعير وعضو لجنة أصدقاء المرضى عبدالرحمن بن رحيل البلوي

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