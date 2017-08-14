الهيئة العامة للترفيه شريك استراتيجي في “حكايا مسك” 2

تشارك الهيئة العامة للترفيه في “حكايا مسك” 2 كشريك استراتيجي مع مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” في دعم وتطوير الإبداعات والقدرات البشرية الوطنية والمواهب المتعددة، وذلك خلال الفترة من 14 حتى 20 أغسطس 2017م في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وأكدت الهيئة دعمها الدائم لتنمية المجالات الإبداعية الشابة، حيث تعتبر من المجالات المساهمة في النمو الإقتصادي والتنمية الثقافية والإجتماعية المستهدفة في رؤية المملكة 2030، كما أكدت أن الثقافة والترفيه من مقومات جودة الحياة وأنها تعمل لتمكين المواطنين ذكوراً واناثاً من استثمار مواهبهم وطاقاتهم بالإضافة لدعم الموهوبين. وأكدت الهيئة حرصها الدائم على إيجاد خيارات ثقافية وترفيهية متنوّعة تتناسب مع الأذواق والفئات كافة، وتعمل جنباً إلى جنب لإحتضان المواهب الشابة المبدعة بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات القطاع غير الربحي.

وتأتي هذه الشراكة نتيجة للاستراتيجية التي وضعتها الهيئة العامة للترفيه للمساهمة في انجاح مبادرات مؤسسات القطاع غير الربحي المختلفة من خلال عقد الشراكات والرعايات وإقامة الفعاليات، والمساهمة بتقديم مختلف أنواع الدعم المادي والمعنوي المشتمل على الترويج للفعاليات والملتقيات المميزة، ومن خلال أيضا التسويق لها عبر قنوات الهيئة المختلفة وموقع روزنامة الترفيه المخصص للأنشطة والفعاليات في جميع أنحاء المملكة.

الجدير بالذكر أن الفعالية متخصصة للمبدعين في المجالات الإبداعية من الأفراد والشركات، وللشباب من عمر 15 حتى 35 سنة وللأطفال من عمر 7 حتى 14 سنة للجنسين، بحضور مجاني يشمل ورش عمل وأنشطة متخصصة في مجال الإنتاج والأنيميشن والرسم والكتابة. وتعتبر حكايا مسك فعالية سعودية رائدة وبمستوى عالمي في رعاية فنون صناعة القصة والسرد بجميع جوانبه، وهي أكبر تجمّع للمبدعين في هذه المجالات، كما وتقيم ورش عمل ومنصات الإلهام وعرض الـمنتجات والخدمات الإبداعية