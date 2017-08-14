موهوبات شَرق الوطن .. قلبٌ نابض بالإبداع

فازت الموهوبة لمى عبدالله العديني ، بمسابقة ” تصميم الأزياء ” على مستوى المنطقة الشرقية ، ولمى ؛ من منسوبات مدارس السعد الأهلية بالخبر ، بالصف الثاني الثانوي.

تقول الموهوبة لمى ؛ أن هذا الإنجاز الذي تحقق هو توفيق من الله أولاً ، ثُمَّ للموهبة التي أملكها ، وللدعم المهني الذي اتلقاه ، وسوف أنقل موهبتي للعالمية.

وفي ذات السياق تقول : الموهوبة بالفن اليدوي ، بسمه عبدالكريم الناصر ، والتي تستعد لفتح متجرها الخاص ، للسير بركب ريادة الأعمال واحترافية المهنة ، منذ الصغر وأنا أتطلع لتعلم فنون الأشغال اليدوية بأنواعها ، حينما أُمسكُ بالصّنارة والصوف ، يراودني شعور مفعم ورغبة للتميز ، إلى أن حانت الفرصة لانضمامي لنادي الحي بالمتوسطة الخامسة بالخبر، وبإشراف مباشر من مدربة النادي حسناء عقيل ، التي عملت على إبراز موهبتي ، وها أنا استَعدّ لفتح متجري الخاص.

ورعاية الموهوبين و الموهوبات بالمملكة تمثل ركيزة أساسية ، واستراتيجية مهمة من استراتيجيات التنشئة ، التطلعات الحقيقة هم أبناء وبنات الوطن, وما إنشاء مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع “موهبة ” إلا دليل على هذا التوجه.

ووزارة التعليم ؛ تُولي التعليم الابتكاري الذي يحاكي مهارات الريادة و الفكر والإبداع أهمية بالغة.

فخورون بأننا نحظى بـ موهوبين وموهوبات ذو مزايا استثنائية ، ومتواجدون في المحافل الدولية العالمية بثقة مطلقة