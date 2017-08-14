الأمير سعود بن نايف: وجود (7) أندية في دورة الطائرة الممتاز دليل تميز أندية الشرقية في مختلف الألعاب

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين)، نائب رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة الطائرة الأستاذ ناصر بن راشد الهاجري، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات أندية المنطقة الشرقية.

وبارك سموه لمنسوبي أندية المنطقة الشرقية وجود (7) أندية من المنطقة في دوري كرة الطائرة الممتاز، مؤكداً سموه أن ذلك دليل تميز أندية المنطقة الشرقية في شتى المجالات، وأن المنافسة التي ستشهدها المنطقة بإذن الله ستثري المجال الرياضي عموماً وسيكون تأثيرها إيجابياً على الأندية ولاعبيها، وستدفع لتطوير الألعاب المختلفة سواءً في أندية المنطقة الشرقية أو أندية المملكة عموماً، مشدداً سموه على ضرورة أن يوفر للكوادر الوطنية العاملة في هذه اللعبة أو الألعاب الأخرى التأهيل اللازم، مؤكداً أن الرياضيين السعوديين يتميزون بحرصهم وتفانيهم متى ما وجدوا بيئة العمل الملائمة، وهذا الذي نعول على اتحاد اللعبة القيام به، متمنياً سموه لأندية المنطقة التوفيق في المنافسة وتحقيق الألقاب على كافة المستويات.

من جهته قدم نائب رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة الطائرة شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعم سموه واهتمامه بتطوير البيئة الرياضية في المنطقة الشرقية، الذي توج بهذا المنجز الذي يسجل لأول مرة في تاريخ الدوري السعودي أن تكون 70% من الأندية المتنافسة من منطقة واحدة، مؤكداً أن ذلك سيرفع من مستوى التنافسية وجماهيرية الدوري الممتاز، وستضيف وهجاً للدوري الممتاز.

كما أعرب رئيس نادي السلام الأستاذ فاضل النمر عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على الدعم والاهتمام الذي تلقاه أندية المنطقة، والذي كان بعد فضل الله خلف هذه المنجزات، كما أكد رئيس نادي الترجي الأستاذ إحسان الجشي أن دعم سموه واهتمامه بتطوير أندية المنطقة الشرقية ساهم في تميز أندية المنطقة الشرقية في الألعاب المختلفة، وسيدفع لمزيدٍ من المنافسة بين أندية المنطقة.

حضر الاستقبال مسؤولي أندية الترجي، والسلام، والإبتسام، والخليج، والهداية، والخويلدية، والاتفاق، ورئيس لجنة الحكام بالمنطقة الشرقية أمين الطريفي، وعميد المدربين السعوديين ومدرب المنتخب السعودي منير الحمدان، وعضو لجنة المنتخبات السعودية حسن الخباز