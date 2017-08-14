أمير الباحة يفتتح معرض الفنون البصرية غدا

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة غداً ، معرض الفنون البصرية ، وذلك بمقر جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الباحة .

وأوضح رئيس جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الباحة علي بن خميس البيضاني أن المعرض الذي يقام على مستوى المملكة ، يتكون من قسمين رئيسيين هما ( الفنون التشكيلية – الخط العربي) ، بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين على مستوى المملكة في المجالين الفن التشكيلي والخط العربي، معرباً عن شكره لسمو أمير المنطقة على افتتاحه للمعرض ودعمه لهذا الفن الأصيل ولكافة مناشط الجمعية .