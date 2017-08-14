 كشافة المملكة تشارك في جلسة الاجراءات للمؤتمر الكشفي العالمي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 22 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 14 أغسطس 2017 ميلاديا

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كشافة المملكة تشارك في جلسة الاجراءات للمؤتمر الكشفي العالمي

كشافة المملكة تشارك في جلسة الاجراءات للمؤتمر الكشفي العالمي
المناطق ـ الرياض

شارك الوفد الكشفي السعودي المشارك في المؤتمر الكشفي العالمي الــ 41 المنعقد في مدينة باكو عاصمة اذربيجان ، اليوم في الجلسة الافتتاحية غير الرسمية لتوضيح الاجراءات ، والتي تضمنت عرض تقرير اللجنة الكشفية العالمية للفترة 2014 – 2015  قدمه رئيس اللجنة جواو غونسالفيس ، وتحدث ضمن تقديمه للتقرير عن التحديات التي قابلوها وكيف تجاوزتها اللجنة، وتضمن الحفل كلمة للرئيس السابق لتنزانيا جكلي مريشو كبكو ، أكد فيها على ان الكشافة تجدد الأمل لمستقبل العالم .
وتضمنت الجلسة شرح لآلية التصويت في الانتخابات للمناسبات الكشفية العالمية المقبلة ، وترشيح الأعضاء الجدد للجنة الكشفية العالمية ، كما تضمنت عرض لبرنامج المؤتمر والمشاركة في الورش والمعارض واليوم العالمي للثقافات ، وتلبية دعوات الجمعيات الكشفية الوطنية الراغبة في استضافة المناسبات القادمة .

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