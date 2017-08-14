‏الجهات الامنية تلقي القبض على الجاني الذي سرق ودهس بائع الجوالات المتجول

‏ألقت الجهات الأمنية القبض على الجاني الذي سرق ودهس بائع الجوالات المتجول.

وفي التفاصيل تلقى البائع اتصالاً من شخص يريد شراء مجموعة جوالات منه وطلب منه إحضارها لمكان أتفقا عليه وقام البائع بأخذ الجوالات وزوجته وأبناءه للموقع وعند وصوله أخرج الجوالات وطلب المشتري أخذها ليطلعوا عليها من في سيارته .. وبعد أن أخذها أحس بريبه صاحب الجوالات وذهب له وعندها تحرك صاحب السيارة ويدهس صاحب الجوالات معلناً هروبه.