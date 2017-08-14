 محافظ بلجرشي يستقبل وفد جمعية الأطفال المعوقين  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 22 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 14 أغسطس 2017 ميلاديا

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محافظ بلجرشي يستقبل وفد جمعية الأطفال المعوقين 

محافظ بلجرشي يستقبل وفد جمعية الأطفال المعوقين 
المناطق - الباحة

استقبل محافظ  بلجرشي  سفر بن سويد الغامدي وفداً من جمعية من جمعية الاطفال يضم مساعد الأمين العام للعلاقات العامة والاعلام وتنمية الموارد المالية  خالد بن سليمان الفهيد و مدير عام مركز الجمعية بالباحة  نعيم بن علي الكلي.
واستهلت الزيارة بشرح وافي عن اعمال مركز الجمعية بالباحة وما يقدمه من خدمات تعليمية وطبية واستشارية مجانية لأبناء المنطقة، كما قدموا شكرهم وامتنانهم لمحافظ بلجرشي وأهالي المحافظة من الذين دعموا الجمعية هذا العام، متطلعين الى مزيد من الدعم والتعاون من المنشئات التجارية والأفراد لخدمة شريحة الاطفال المعوقين بالمنطقة.
وأعرب محافظ بلجرشي عن تقديره لما تقوم به جمعية الأطفال المعوقين ومراكزها سواء على صعيد برامج الخدمة والرعاية المتطورة ،أو على صعيد التوعية المجتمعية بقضية الإعاقة ومسبباتها ، ووعد بالتعاون المستمر في كل ما من شانه خدمه رسالة واهداف الجمعية.
وفي نهاية الزيارة أعرب  خالد الفهيد عن سعادته بهذه الزيارة، مقدماً شكره وامتنانه لمحافظ  بلجرشي على الحفاوة وحسن الاستقبال، مشيداً بما شاهدته محافظة بلجرشي خلال السنوات الماضية من تطور، وما تمتلكه من مقومات سياحية وتجارية وخدمية وتنموية متميزة.

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