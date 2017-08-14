النادي الصيفي بجامعة القصيم يختتم أنشطته لهذا العام

اختتمت جامعة القصيم مؤخرا بمقرعمادة خدمة المجتمع بمدينة بريدة، فعاليات وأنشطة النادي الصيفي الجامعي الأول، المقام ضمن مشاركتها بمهرجان صيف القصيم 38 “متعة ومعرفة”، وذلك بحضور عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور علي العقلاء، ووكيل عمادة شؤون الطلاب الدكتور فهد الضالع، وقادة الأندية الطلابية، بالإضافة إلى أكثر من ٥٠٠ طالب وزائر.

بدأ الحفل الختامي بإقامة المباراة النهائية في مسابقة كرة القدم بين نادي “بيادر” ونادي “قمم”، وانتهت بفوز فريق “بيادر” بالمركز الأول، ثم أقيمت المباراة النهائية في مسابقة كرة الطائرة بين نادي “تكاتف”، ونادي “جود”، حيث انتهت بفوز نادي “تكاتف” بنتيجة المباراة والمركز الأول، كما اختتمت مسابقات التنس والبلياردو.

وأكد عميد شؤون الطلاب الدكتور علي العقلاء في كلمته التي ألقاها خلال الحفل الختامي، على حرص الجامعة على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم، بإقامة هذه الفعاليات والبرامج، ومن ضمنها برامج الصيف المتنوعة للجامعة، ومنها النادي الصيفي، مشيراً إلى الأثر الإيجابي الكبير الذي تتركه هذه المبادرات على المنطقة وأهلها.

كما أثنى “العقلاء” على الدعم الكبير من معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الداود مدير الجامعة، الذي شجع على إقامة هذا النادي، وأولاه كل الدعم والاهتمام، لما فيه من متعة وفائدة ومحافظة على أوقات الطلاب، حيث قدم النادي عددا من الدورات المهنية التي استفاد منها الطلاب في فترة الصيف.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الفائزين بالمسابقات الرياضية والثقافية، وتوزيع هدايا للطلاب والزوار المشاركين، بالإضافة إلى تكريم الأندية الفائزة في المسابقات المختلفة، ثم حفل العشاء المقام للزوار.

يذكر أن النادي استقبل على مدار 10 أيام ما يزيد عن 4180 مستفيد من الطلاب والزوار، كما قدم للطلاب المشاركين 55 ساعة تدريبية مهارية في العديد من المجالات، هدفت لتنمية المهارات لديهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم، وتطوير قدراتهم، مما يفتح لهم المجال لدخول سوق العمل.