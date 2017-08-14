شراكة مجتمعية بين الشركة السعودية للخدمات الأرضية و جمعية الإعاقة الحركية

قامت جمعية الإعاقة الحركية للكبار ممثلة في مدير الشؤؤن الادارية الأستاذ/ حسن المشيخي و مدير العلاقات العامة والإعلام الأستاذ/ حمود الحمود بزيارة للشركة السعودية للخدمات الأرضية بمطار الملك خالد الدولي، في إطار التنسيق والتعاون المثمر حول تسهيل سفر حملة حجاج ذوي الاحتياجات الخاصة لعام 1438 هـ، بين الرياض وجدة، لخدمة 250 مسافر، وتم الاتفاق بحضور مدير عام الشركة السعودية للخدمات الأرضية بالانابة بمطار الملك خالد الأستاذ/ علي الشمري، ومدير المحطة للخطوط السعودية بالرياض الأستاذ/ عبدالرحمن الزيد.

وسيكون إقلاع رحلاتهم من مطار الملك خالد الدولي بالرياض متوجهين إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بتاريخ 29/08/2017م، لعدد 250 مسافر على ثلاث رحلات وسيتم استقبالهم بنفس الحفاوة بتاريخ 4/09/2017م بعد أدائهم لفريضة الحج”.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية الأستاذ/ قايد بن خلف العتيبي: “أن الشركة تسعى دائماً لترسيخ مفهوم المسؤولية الإجتماعية، وتترجمها على أرض الواقع إيماناً منها بالمشاركة الفعالة في العديد من الأنشطة والفعاليات المجتمعية والتي تحقق فائدة حقيقية للوطن”.

وأضاف العتيبي: “أن هذه الاتفاقيات تساهم في خدمة المسافرين من فئة الاحتياجات الخاصة، تلك الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً، إذ تعمل الشركة جاهدةً لتوفير أرقى وأعلى مستويات الخدمة لهم داخل مطارات مملكتنا الحبيبة”.

وأوضح مدير عام جمعية الإعاقة الحركية للكبار الأستاذ/ محمد بن سعد الحمالي: “بأن الشركة السعودية للخدمات الأرضية تقدم أرقى الخدمات في مجال المناولة الأرضية لذوي الإحتياجات الخاصة وقد لمسنا هذه الخدمات سابقاً في داخل مطار الملك خالد الدولي بالرياض و مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وأن هذه الزيارة هي ثمرة لتجارب ايجابية سابقة في إطار تقديم الخدمة اللائقة التي تدخل في إطار مسؤلياتهم الإجتماعية”.

ومن جهته أضاف الأستاذ/ علي الشمري مدير عام الشركة السعودية للخدمات الأرضية بالانابة بمطار الملك خالد الدولي: “سيتم التنسيق مع جميع قطاعات المطارات لتسهيل الخدمات المقدمة لحجاج جمعية حركية من ذوي الاحتياجات الخاصة، تتمثل باستقبالهم عند المنصات الخاصة للسفر، واستلام أجهزتهم الخاصة مثل الكراسي المتحركه وغيرها من أدواتهم الخاصة، وتغليفها وانهاء إجراءات سفرهم، وإعطاء أولوية قصوى لتقريب طائرات سفرهم عند جسور بوابات السفر بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني والخطوط السعودية والجهات ذات العلاقة، وارسال البرقيات اللازمة لمحطة الوصول لتأكيد جاهزية الاستقبال والتوديع وتقديم الخدمات المرجوة لهم في محطتي الرياض وجدة”.