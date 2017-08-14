 إعلان حكام الجولة الثانية من دوري جميل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 22 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 14 أغسطس 2017 ميلاديا

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إعلان حكام الجولة الثانية من دوري جميل

إعلان حكام الجولة الثانية من دوري جميل
المناطق - واس

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أسماء حكام الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ، التي ستقام غداً وأيام الخميس والجمعة والسبت القادمة.
وأسندت اللجنة الحكم الدولي محمد الهريش لقيادة مباراة التعاون مع الهلال ، ويعاونه الدوليان فهد العمري وعبدالرحيم الشمري ، والحكم الرابع حسين أبو شاهين ، ويدير مواجهة الرائد والفيصلي الحكم الدولي فهد المرداسي ويعاونه الدولي محمد العبكري ومحمد الوحيمر ، والحكم الرابع خالد الطريس .
ويحكم مواجهة الأهلي مع الفتح الحكم الدولي عبدالرحمن السلطان ، ويعاونه الدولي عبدالله الشلوي وعمر الجمل ، والحكم الرابع ماجد الشمراني ، والحكم الدولي محمد القرني يدير مباراة الباطن وأحد ، ويعاونه الدولي فيصل القحطاني وحسن النحيت ، والحكم الرابع محمد إسماعيل .
ولمواجهة النصر والاتفاق الحكم الدولي تركي الخضير ، ويعاونه الدوليان خلف زيد ، وبدر الشمراني ، والحكم الرابع رائد الزهراني ، فيما يدير مباراة الشباب والقادسية الحكم سامي الجريس ، ويعاونه علي القرني ، وإبراهيم الدخيل ، والحكم الرابع خالد صلوي ، أما مباراة الفيحاء والاتحاد يديرها الحكم الدولي سلطان الحربي ، ويعاونه الدولي أحمد فقيهي ، ومحمد الشهري ، والحكم الرابع عبدالله النحيت .

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