إعلان حكام الجولة الثانية من دوري جميل

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أسماء حكام الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ، التي ستقام غداً وأيام الخميس والجمعة والسبت القادمة.

وأسندت اللجنة الحكم الدولي محمد الهريش لقيادة مباراة التعاون مع الهلال ، ويعاونه الدوليان فهد العمري وعبدالرحيم الشمري ، والحكم الرابع حسين أبو شاهين ، ويدير مواجهة الرائد والفيصلي الحكم الدولي فهد المرداسي ويعاونه الدولي محمد العبكري ومحمد الوحيمر ، والحكم الرابع خالد الطريس .

ويحكم مواجهة الأهلي مع الفتح الحكم الدولي عبدالرحمن السلطان ، ويعاونه الدولي عبدالله الشلوي وعمر الجمل ، والحكم الرابع ماجد الشمراني ، والحكم الدولي محمد القرني يدير مباراة الباطن وأحد ، ويعاونه الدولي فيصل القحطاني وحسن النحيت ، والحكم الرابع محمد إسماعيل .

ولمواجهة النصر والاتفاق الحكم الدولي تركي الخضير ، ويعاونه الدوليان خلف زيد ، وبدر الشمراني ، والحكم الرابع رائد الزهراني ، فيما يدير مباراة الشباب والقادسية الحكم سامي الجريس ، ويعاونه علي القرني ، وإبراهيم الدخيل ، والحكم الرابع خالد صلوي ، أما مباراة الفيحاء والاتحاد يديرها الحكم الدولي سلطان الحربي ، ويعاونه الدولي أحمد فقيهي ، ومحمد الشهري ، والحكم الرابع عبدالله النحيت .