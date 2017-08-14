 نائب أمير المدينة المنورة يدشن تقاطع طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز مع طريق الهجرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 22 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 14 أغسطس 2017 ميلاديا

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نائب أمير المدينة المنورة يدشن تقاطع طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز مع طريق الهجرة

نائب أمير المدينة المنورة يدشن تقاطع طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز مع طريق الهجرة
المناطق - واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل, أمير منطقة المدينة المنورة بالنيابة، أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان, أمير منطقة المدينة المنورة تحرص دائماً على تنمية المحافظات وتهيئة الخدمات كافة لأهالي المنطقة وزائريها، مشيراً إلى أن الطرق الواصلة بين المحافظات ومدن المملكة تعد شريان رئيسياً للتنمية, مشدداً على ضرورة تطوير الطرق السريعة والخدمات لسالكي تلك الطرق بما يوازي ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين ونائبه – حفظها الله – من اهتمام لقطاع النقل العام.
وشدد سمو كذلك على ضرورة الحد من ظاهرة قطع السياج بالطرق السريعة لما فيها من خطورة بالغة على قائدي المركبات، حاثاً على صيانة الطرق من خلال جدولة دورية وإيجاد معابر للجمال ومخارج دوران إضافة إلى إيجاد كاميرات لمراقبة جودة الخدمة المقدمة.
جاء ذلك خلال تدشن سمو أمير المنطقة المدينة المنورة بالنيابة, تقاطع طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز مع طريق الهجرة، حيث اطلع على عرض مرئي لمراحل المشروع والتحديات والعوائق التي واجهت المشروع حتى الانتهاء منه.
وتكمن أهمية المشروع في ربط منطقة المدينة المنورة بطريق الهجرة السريع الذي يربط منطقة مكة المكرمة والقصيم مرورا بمنطقة المدينة المنورة عبر تقاطعات تسهم في انسيابية حركة السير على طريق الهجرة خصوصا في موسمي الحج والعمرة إضافة إلى أنه يخدم هذا التقاطع مشروع طريق دار الهجرة الجاري تنفيذه حاليا.
كما قام سموه بزيارة مبنى الإدارة العامة للطرق بالمدينة المنورة والتعرف على أقسام الإدارة والخدمات التي تقدمها, وشاهد سموه عرضاً مرئياً عن البوابات الالكترونية التي دشنتها هيئة النقل العام مؤخراً بوابة وصل وبوابة نقل الإلكترونية.

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