نائب رئيس اليمن يؤكد مضي الشرعية في إنهاء الانقلاب

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي الأحمر مضي الشرعية بقيادة الرئيس اليمني عبدربه هادي في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسسات الدولة والشروع في بناء الدولة الاتحادية التي ينشدها اليمنيون.

وحث نائب الرئيس اليمني خلال لقائه اليوم رئيس الوزراء أحمد بن دغر على ضرورة مضاعفة الجهود وتضافرها والتفاف مختلف القوى والمكونات السياسية والشعبية والمدنية حول الدولة ومساندة أبناء للجيش الوطني والشرعية.

وثمن الفريق صالح وقوف ودعم دول التحالف ودعمها للشرعية وفي مقدمتها المملكة، مؤكداً أن هذه المواقف الأخوية الصادقة ستظل خالدة في ذاكرة ووجدان الشعب اليمني.