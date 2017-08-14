 “القناة السعودية” توثق منجزات حملة التوعية ومحو الأمية بتعليم الليث | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 22 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 14 أغسطس 2017 ميلاديا

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“القناة السعودية” توثق منجزات حملة التوعية ومحو الأمية بتعليم الليث

“القناة السعودية” توثق منجزات حملة التوعية ومحو الأمية بتعليم الليث
المناطق - عادل الزهراني
في إطار الشراكة الإعلامية بين إدارة  التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسم الإعلام التربوي و التلفزيون السعودي ممثلا في مركز تلفزيون جدة ، قام  فريق إعلامي من التلفزيون عصر أمس الأحد  ، بزيارة مقر  الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية والمقامة بمركز حقال التابع لمحافظة أضم.
وكان في استقبالهم بمقر الحملة فور وصولهم  المدير التنفيذي الأستاذ مدة بن علي الثعلبي  ، ومدير الإعلام التربوي الأستاذ محمد بن ختيم المالكي ، ومساعد المدير التنفيذي الأستاذ خالد بن جميل الحارثي ، ومشرف تعليم الكبار الأستاذ محمد بن علي الجبيري ، والمعلمين و الإداريين المشاركين في الحملة .

وقام الوفد برصد أبرز فعاليات وبرامج الحملة ، و تسجيل حصص دراسية من داخل القاعات الدراسية ، كما أجري خلال الزيارة عدد من اللقاءات التلفزيونية مع  القائمين على الحملة ، والدارسين المستفيدين من خدماتها  ..

ومن المقرر عرض التقرير في برنامج  ” صباح السعودية ”  الذي يبث على القناة السعودية .

وضم  فريق التلفزيون المذيع وليد بن عوض المالكي ، و المصور علي بن محمد الراجحي،  ومتعب بن حسن العمودي مرافقا للوفد .

من جانب آخر عبر مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي بتعليم الليث  الأستاذ محمد بن ختيم المالكي باسمه وباسم سعادة مدير التعليم الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي ، وباسم كافة القائمين على الحملة ، عن بالغ الشكر و التقدير والعرفان  لمدير مركز تلفزيون جدة الأستاذ خالد البيتي وكافة أعضاء الوفد على مشاركتهم الدائمة ودعمهم المتواصل لتغطية فعاليات إدارة التعليم،  وإبراز جهود الدولة رعاها الله في مكافحة الأمية وخفض معدلاتها إلى أقصى حد ، ونشر التعليم في كافة مدن وقرى وهجر المملكة ، وتسليط الضوء على أبرز المنجزات والبرامج التعليمية و الدينية والثقافية والاجتماعيةوالبيطرية والصحية و الترفيهية التي تضمنتها الحملة ، والتي  أقيمت في  كافة القرى المستهدفة .

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