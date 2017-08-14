 رئيس “الغذاء والدواء” يتفقد سير خطة الحج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 22 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 14 أغسطس 2017 ميلاديا

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رئيس “الغذاء والدواء” يتفقد سير خطة الحج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز

رئيس “الغذاء والدواء” يتفقد سير خطة الحج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز
المناطق - واس

تفقد معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي , أمس, سير عمل خطة “الهيئة” في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة خلال موسم الحج لهذا العام .

واستمع معاليه لشرح عن آلية العمل في المطار , كما استمع لشرح عن برنامج “غد” التطوعي الذي يشارك في تنفيذه بالمطار 20 متطوعاً، واستخدم فيه أحدث التقنيات لتوعية الحجاج ýبعد قياس مدى وعيهم الصحي حول سلامة الغذاء ومأمونية الدواء والأجهزة الطبية التي بحوزتهم .

ýوعقد معالي الرئيس اجتماعاً بمسؤولي الهيئة في المدينة المنورة وفرق التفتيش المكلفة خلال فترة الحج، واطلع على خطة العمل الميداني وتوزيع فرق العمل لتقييم ومراقبة مطابخ الإعاشة والمنشآت الغذائية، بما يضمن تقديم أغذية سليمة للحجاج، إضافة إلى مشاهدة عرض لجهود الهيئة في خدمة الحجاج وآلية معاينة وفسح الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية الواردة مع بعثات الحج.

وشارك الدكتور الجضعي في الحملة التفتيشية للرقابة على مطابخ الإعاشة ومتابعة آلية العمل والإجراءات التي تتم عبر رصد المخالفات وتحديد الإجراءات التصحيحية.

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