 الكويت: لدينا الأدلة على ارتباط حزب الله بخلية العبدلي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 22 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 14 أغسطس 2017 ميلاديا

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الكويت: لدينا الأدلة على ارتباط حزب الله بخلية العبدلي

الكويت: لدينا الأدلة على ارتباط حزب الله بخلية العبدلي
المناطق - الكويت

أكد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح الخالد، أن بلاده تملك الأدلة الكافية على ارتباط  حزب الله اللبناني بـ  خلية العبدلي.

وقال الخالد لقناة لبنانية إن  الكويت لديها اعترافات بشأن هذا الارتباط بين الخلية والميليشيا.

ويأتي ذلك بعد زيارة رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، إلى الكويت، حيث أكد أن العلاقة بين البلدين لن تتأثر بعد الحادثة الأخيرة.

كما أشار الخالد إلى أن القضاء الكويتي واضح بشأن خلية العبدلي وسيكون هناك تعاون بين البلدين بشكل واسع، لافتاً الى أن هناك استياء كويتيا وعلى  لبنان معالجته.

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