 وزير الإعلام البحريني: الأزمة لم تبدأ من تاريخ قطع العلاقات.. و الإعلام القطري يعالج المشكلة باستخفاف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 22 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 14 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الهلالي يروي تجربتة القصصية بأدبي جدة “نوره السالم ” تحصل على جائزة العنقاء الذهبية تقديرا لدورها الاعلامي مجلس الشؤون الاقتصادية يعقد اجتماعا بقصر السلام بجدة الهلال الأحمر بالحدود الشمالية يعلن عن توفر وظائف نائب أمير مكة يقف ميدانياً على جاهزية قطار المشاعر المقدسة إيطاليا تعيد سفيرها إلى مصر بعد عام من سحبه إثر مقتل الباحث ريجيني وزير الإعلام البحريني: الأزمة لم تبدأ من تاريخ قطع العلاقات.. و الإعلام القطري يعالج المشكلة باستخفاف 312 شخصا لقوا مصرعهم جراء فيضانات في سيراليون قيمة “أوبر” تقفز لأكثر من 100 مليار دولار بعد 3 عروض شراء كيف ارتفعت إيرادات المملكة من النفط رغم اتفاق “أوبك”؟ الكويت: لدينا الأدلة على ارتباط حزب الله بخلية العبدلي الاتحاد الإسباني يوقف رونالدو 5 مباريات

وزير الإعلام البحريني: الأزمة لم تبدأ من تاريخ قطع العلاقات.. و الإعلام القطري يعالج المشكلة باستخفاف

وزير الإعلام البحريني: الأزمة لم تبدأ من تاريخ قطع العلاقات.. و الإعلام القطري يعالج المشكلة باستخفاف
المناطق - الرياض

قال على بن محمد الرميحي، وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين، إن الكثير من القطريين يعتقدون أن الأزمة الخليجية – القطرية بدأت بمقاطعة الدول الأربعة لقطر، مشيرا إلى أن الأزمة تتم معالجتها إعلاميا بأسلوب دخيل على مجتمعاتنا.

وأكد الرميحي أن الحديث عن الإعلام القطري يمتد إلى عام 1997 مع تأسيس قناة الجزيرة، كأول قناة عربية تنتهج أسلوب جديد على الساحة، موضحا أن الجزيرة كشفت أنها تمثل رأي الحكومة القطرية وتمثل قطر كدولة لكنها لا تمثل الشعب القطري.

وتابع: الشعب القطري كان يُحرج مما يعرض في الجزيرة من تطاول على الرموز والقادة الأحياء منهم والأموات، لافتا إلى أن نسبة القطريين بالجزيرة لا تتجاوز الـ5%.

وشدد على أن الشعب القطري كان يعاني من أن الجزيرة بعيدة كل البعد عن مشاكله، فالجزيرة بكل إمكانياتها تنقل مباشرة أي حريق في أي فندق، وتنقل تجمعات لـ7 أفراد وتصورها على أنها تجمهر كبير، إلا أنها غابت تماما عن تغطية حادث راح ضحيته 13 طفلا في أحد المجمعات التجارية القطرية، وهو الحدث الذي تناقلته كل الوكالات وكانت الجزيرة غائبة عنه.

وأضاف: هذا يعني يعني أنها وجدت لخدمة مشروع معين لا لخدمة قطر والمنطقة العربية و أن قناة الجزيرة عملت منذ إنشائها على تحطيم ثقة المواطن الخليجي في منظومة مجلس التعاون وقراراته .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>