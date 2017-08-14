وزير الإعلام البحريني: الأزمة لم تبدأ من تاريخ قطع العلاقات.. و الإعلام القطري يعالج المشكلة باستخفاف

قال على بن محمد الرميحي، وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين، إن الكثير من القطريين يعتقدون أن الأزمة الخليجية – القطرية بدأت بمقاطعة الدول الأربعة لقطر، مشيرا إلى أن الأزمة تتم معالجتها إعلاميا بأسلوب دخيل على مجتمعاتنا.

وأكد الرميحي أن الحديث عن الإعلام القطري يمتد إلى عام 1997 مع تأسيس قناة الجزيرة، كأول قناة عربية تنتهج أسلوب جديد على الساحة، موضحا أن الجزيرة كشفت أنها تمثل رأي الحكومة القطرية وتمثل قطر كدولة لكنها لا تمثل الشعب القطري.

وتابع: الشعب القطري كان يُحرج مما يعرض في الجزيرة من تطاول على الرموز والقادة الأحياء منهم والأموات، لافتا إلى أن نسبة القطريين بالجزيرة لا تتجاوز الـ5%.

وشدد على أن الشعب القطري كان يعاني من أن الجزيرة بعيدة كل البعد عن مشاكله، فالجزيرة بكل إمكانياتها تنقل مباشرة أي حريق في أي فندق، وتنقل تجمعات لـ7 أفراد وتصورها على أنها تجمهر كبير، إلا أنها غابت تماما عن تغطية حادث راح ضحيته 13 طفلا في أحد المجمعات التجارية القطرية، وهو الحدث الذي تناقلته كل الوكالات وكانت الجزيرة غائبة عنه.

وأضاف: هذا يعني يعني أنها وجدت لخدمة مشروع معين لا لخدمة قطر والمنطقة العربية و أن قناة الجزيرة عملت منذ إنشائها على تحطيم ثقة المواطن الخليجي في منظومة مجلس التعاون وقراراته .