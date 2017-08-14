إيطاليا تعيد سفيرها إلى مصر بعد عام من سحبه إثر مقتل الباحث ريجيني

أعلن وزير خارجية إيطاليا انجلينو ألفانو اليوم الاثنين إعادة سفير بلاده إلى مصر . وقال الفانو “في ضوء التطورات في التعاون بين هيئات التحقيق في إيطاليا ومصر بشأن قتل الباحث جوليو ريجيني، قررت الحكومة الإيطالية إرسال السفير جيامباولو كانتيني إلى العاصمة المصرية، وذلك بعد قيامها في 8 أبريل عام 2016 باستدعاء رئيس البعثة الدبلوماسية في القاهرة انذاك موريزيو ماساري إلى روما للتشاور،بحسب وكالة انسا الإيطالية للأنباء.

وقال الفانو أن الحكومة الإيطالية ماتزال ملتزمة باستجلاء كل الملابسات وراء قتل جوليو المأساوية.

كان ريجيني (28 عاما)،وهو طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية ويعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية، قد اختفى في 25 يناير عام 2016 وعثر على جثته خارج القاهرة بعد تسعة أيام وعليها آثار تعذيب.